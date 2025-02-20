Найдено тело пропавшей без вести рижанки

Управление уголовной полиции Рижского региона сообщает, что найдено тело Илзе Озолы (1989 г.р.).
Первоначальная информация не указывает на то, что в отношении лица было совершено уголовное преступление.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках.
Напомним, женщину в последний раз видели 19 февраля: Илзе в 06.00 она вышла из своего дома в Риге, по улице Булту и пропала.
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