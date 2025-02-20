Найдено тело пропавшей без вести рижанки

Управление уголовной полиции Рижского региона сообщает, что найдено тело Илзе Озолы (1989 г.р.).

Первоначальная информация не указывает на то, что в отношении лица было совершено уголовное преступление.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках.

Напомним, женщину в последний раз видели 19 февраля: Илзе в 06.00 она вышла из своего дома в Риге, по улице Булту и пропала.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !