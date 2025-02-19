Трагический пожар в Агенскалнсе: спасатели нашли в квартире погибшего мужчину

В результате трагического пожара, который произошел в минувший понедельник в одном из домов на бульваре Александра Грина в Риге, погиб человек.

Установлено, что в квартире горели мебель и пол. Соседи отметили, что 86-летний хозяин квартиры редко выходил из дома, поскольку испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Практически ежедневно его навещала сиделка.

Как сообщает Degpunktā, причиной возгорания могло стать стечение обстоятельств. Также известно, что в жилище не был установлен детектор дыма.

Точные причины будут установлены в ходе расследования.

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