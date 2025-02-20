Дело о нелегальном турбизнесе: организатор получил с любителей путешествий почти полмиллиона евро

Видземская прокуратура предъявила обвинения лицу всвязи с оказанием им туристических услуг без необходимого разрешения. Как отмечают в прокуратуре, таким образом нелегальный турагент собрал с путешественников почти полмиллиона евро.

В ходе следствия было установлено, что в период с января 2018 по август 2020 года обвиняемый осуществлял долгосрочную и планомерную хозяйственная деятельность, направленную на оказание туристических услуг.

Обвиняемый предоставлял частным лицам за вознаграждение комплексные туристические услуги, организовывая поездки по всему миру.

Оплата услуг производилась на личные банковские счета обвиняемого. В указанный период времени он оказывал туристические услуги, организовав не менее 50 поездок и получив с клиентов 485 809 евро.

Некоторые из организованных поездок были отменены, в этом случае обвиняемый не вернул путешественникам депозиты в размере 111 015 евро.

В прокуратуре пояснили, что лицу предъявлены обвинения в ведении бизнеса без регистрации и специального разрешения.

Досудебное расследование по делу продолжается.

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