Мужчина инсценировал свое похищение: не хотел, чтобы жена узнала, как и с кем он пьянствует

Пьяный житель Кулдигского края выдумал историю о своем похищении, чтобы уединиться с друзьями на пьяную вечеринку. Пока его искали родственники и полиция, "похищенный" распивал с друзьями алкоголь.

Как сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в минувшую среду, в 19.30 на пуль дежурного поступила информация о том, что в Кулдигском крае избит и из машины в неизвестном месте на грунтовой дороге выброшен местный житель.

Точное место, где мог находиться человек, не сообщалось. Родственники рассказали полицейским, что у пропавшего был при себе мобильный телефон, но мужчина не отвечает на звонки. Также они сообщили, что у пропавшего нет шапки, перчаток и верхней куртки.

К поискам помимо Госполиции подключилась муниципальная полиция, которая запустила дроны в волости Пелчу. Также к розыскам подключились родные и близкие пропавшего мужчины.

В скором времени поступила информация, что пропавшему ничего не грозит — его нашли в общественном месте, где он распивал с друзьями алкоголь, а затем самостоятельно вернулся домой.

При проверке в организме мужчины констатировали 4, 69 промилле. В разговоре с полицией он сообщил, что не хотел, чтобы его спутница жизни знала, где, с кем и как он проводит время.

В отношении "пропавшего" начато административное дело. Ему грозит штраф в размере от 35 до 210 евро.

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