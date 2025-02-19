В России раскрыли латвийскую преступную группу: они создали подпольную нарколабораторию

Линейное управление МВД России обнаружило в Сергиевом Посаде нарколабораторию, которая, по данным следствия, принадлежит трем гражданам Латвии, арестованным ранее в Москве по делу о контрабанде наркотиков.

По информации телеканала RTVI, также сотрудники правоохранительных органов обнаружили в тверской области земельный участок, гже граждане Латвии собирались обустроить еще одну нарколабораторию.

Расследование уголовного дела началось в марте 2024 года после задержания дилеров. Ими, по версии следствия, оказались Никс Э., Александрс М. и Иварс Л. Через аэропорт "Шереметьево" они пытались ввезти в Москву 96 кг прекурсоров для изготовления метилэфедрона.

В ходе расследования были выявлены и другие эпизоды. В частности, оперативники обнаружили нарколабораторию в гаражном кооперативе в Сергиевом Посаде, которую латвийцы использовали для синтезирования наркотических веществ.

Кроме того, в деревне Малое Пищалино (Тверская область) был найден земельный участок, который, по предположению следствия, Иварс Л. купил для создания еще одной лаборатории. Всем задержанным по этому делу гражданам Латвии грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, в деле фигурирует неустановленное лицо, которое, как полагает следствие, является создателем преступной группировки. По версии следствия, этот человек создал ОПГне позднее октября 2023 года, после чего принял в группу Ивара, Ника и Александра.

Также указывается, что в прошлом году в Алуксне была проведена спецоперация по задержанию членов группировки, которая занималась производством синтетических наркотиков и прекурсоров. В результате операции была обнаружена нарколаборатория, по оценкам Европола — крупнейшая в Европе.

Полиция конфисковала более тонны готового синтетического наркотика и около 38 тысяч литров прекурсоров. Общая стоимость изъятой продукции оценивается в 400 миллионов евро.

В Госполиции тогда сообщили, что произведенные наркотики предназначалась для России и Беларуси.

Кроме того, в начале сентября 2024 года был задержан Юрий Спиридонов, которого подозревают в управлении преступной сетью, занимающейся международной торговлей наркотиками. Кроме самого Спиридонова были задержаны девять его подельников в Латвии и шесть — в Испании.

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