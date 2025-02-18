Во вторник, 18 февраля, очевидец заметил водителя, который находился в явном алкогольном опьянении, и вызвал полицию.

Инцидент произошел на шоссе Лиепая – Вентспилс, возле заведения Zaķu krogs. Как видно на опубликованном очевидцем видео, на обочине стоит внедорожник Volkswagen Touareg с разбитой передней частью кузова с правой стороны, как будто автомобиль что-то протаранил по дороге.

В салоне виден уснувший водитель и бутылка алкогольного напитка в подстаканнике.

Госполиция подтвердила порталу Delfi, что сотрудники Курземского регионального управления получили вызов по поводу данного инцидента. Правоохранители в данный момент работают на месте происшествия и проводят процессуальные действия.

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