Во вторник, 18 февраля, очевидец заметил водителя, который находился в явном алкогольном опьянении, и вызвал полицию.
Инцидент произошел на шоссе Лиепая – Вентспилс, возле заведения Zaķu krogs. Как видно на опубликованном очевидцем видео, на обочине стоит внедорожник Volkswagen Touareg с разбитой передней частью кузова с правой стороны, как будто автомобиль что-то протаранил по дороге.
В салоне виден уснувший водитель и бутылка алкогольного напитка в подстаканнике.
Госполиция подтвердила порталу Delfi, что сотрудники Курземского регионального управления получили вызов по поводу данного инцидента. Правоохранители в данный момент работают на месте происшествия и проводят процессуальные действия.
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