ФОТО. Пограничники нашли в автомобиле пакет с кокаином

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 14 февраля сотрудники Вентспилского управления ГПС остановили для проверки в Южно-Курземском крае Renault Megane, в котром обнаружили наркотики.

Как отмечают в ГПС, автомобиль остановили в ходе иммиграционного контроля на дороге А11 в Руцавской волости. В ходе интервью с водителем и пассажиром пограничники решили провести тщательный досмотр машины.

Для проверки была привлечена служебная собака, которая нашла у пассажира — гражданина Литвы — пакетик с белым порошкообразным веществом. Мужчина пояснил, что это кокаин для его личных нужд.

Пассажира задержали и для дальнейших следственных действий передали Госполиции.

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