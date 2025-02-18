ФОТО. При стремительном торможении перед переходом из лесовоза выпали бревна

В минувшую пятницу, 14 февраля, в Талси, на улице Ригас возникла опасная ситуация: при резком торможении перед пешеходным переходом из прицепа лесовоза выпали бревна.

Как отмечает iAuto, возможно, инцидент произошел по причине неправильно закрепленного груза.

К счастью, ЧП обошлось без поврежденных машин и пострадавших.

Данный дорожный инцидент не был зафиксирован Госполицией. Для устранения последствий аварии привлекли муниципальную полицию.

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