Дело о нераскрытом 29 лет назад убийстве Гайо: Европол просит жителей поделиться информацией

На этой неделе в Германии и Швеции были проведены три обыска в рамках нераскрытого убийства, совершенного в 1996 году в Дюммерлохаузене (федеральная земля Нижняя Саксония). Европол, занимающийся расследованием, обратился к жителям за помощью, поскольку убитый имел связи в криминальных кругах нескольких европейских стран.
Согласно информации полиции, 8 августа 1996 года в Дюммерлохаузене был убит выходец из Югославии Ненад Гаянович, связанный с преступными кругами. Он совершал кражи со взломом на севере Германии и жил в Гамбурге. В уголовном мире его называли Гайо.
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