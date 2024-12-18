Многие смеются, что, ввозя алкоголь, мы помогаем россиянам спиться, но со временем любая форма сотрудничества с Россией должна прекратиться, заявила глава МИД Байба Браже. Пока Латвия - пятый по объемам экспорта партнер России. На этой неделе вступил в силу 15-й пакет санкций ЕС — туда включили 54 физических и 30 юридических лица (в том числе — певицу Ларису Долину), а также корабли "теневого флота" РФ.

Ответственные за выполнение санкций на территории Латвии чиновники из разных структур рассказали, как составляются списки, что означают санкции, как за ними следят и какие шансы у потенциальных нарушителей обмануть систему слежения. (Практически никаких, заверили чиновники, а если где-то говорят обратное — лукавят.).

Как составляются списки?

Каждая страна составляет и подает свой список — люди, компании, сектора. Комиссия их объединяет, оценивает и выдает свое предложение общего списка. Не всегда и все предложения принимаются.

Иногда приходится идти на компромиссы, но в целом Латвия очень активна в продвижении новых санкций. Ведь в идеальном будущем любая форма сотрудничества с Россией должна прекратиться.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !