Совет ЕС впервые ввел санкции против 16 физических и трех юридических лиц, причастных к "дестабилизирующим действиям" России за рубежом.

Соответствующий санкционный режим был согласован в октябре и направлен против тех, кто по заказу или в интересах Кремля "подрывает основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, стабильность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран посредством гибридной деятельности".

В черный список внесли воинскую часть 29155 — подразделение Главного разведывательного управления РФ, которое считают ответственным за диверсии и другие атаки на территории ЕС. Санкции распространяются в том числе на служащих в этом подразделении людей, осуществлявших операции в Евросоюзе, Украине и Африке.

Также ограничения наложены на организации Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement и African Initiative, распространяющие дезинформацию в африканских странах. В черный список попали и их руководители.

Помимо этого, санкции наложены на:

медиаменеджера и телеведущую Тину Канделаки;

программного директора дискуссионного клуба "Валдай" Тимофея Бордачева;

Владимира Сергиенко, бывшего помощника депутата Бундестага, и предпринимателя Висы Мизаева, которые сотрудничали с российской разведкой;

сотрудницу администрации президента РФ Софью Захарову и бизнесмена Николая Тупикина, которых считают организаторами сети "Двойник", направленной на распространение дезинформации в соцсетях;

госслужащую Алесю Милорадович и молдавского бизнесмена Анатолия Призенко, подозреваемых в попытке организовать диверсию во Франции.

Активы этих людей и организаций на территории ЕС будут заморожены. Попавшим в черный список будет запрещен въезд на территорию Евросоюза.

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