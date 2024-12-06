Курземский районный суд приговорил главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Sputnik Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова к двум годам лишения свободы за нарушение санкций Европейского союза (ЕС), сообщает агентство LETA.

Приговор суда первой инстанции еще можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Прокурор удовлетворена приговором, поскольку он совпадает с тем наказанием, о котором она просила в ходе судебных прений, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Роженцов написал заявление о том, что в судебном процессе участвовать не будет, поэтому при оглашении приговора суд изменил уведомление о смене места жительства на заключение под стражу в качестве меры пресечения. Если полиции не удастся доставить обвиняемого в тюрьму, он будет объявлен в розыск. Прокуратуре неизвестно местонахождение Роженцова.

Для того, чтобы обойти и нарушить санкции ЕС и получить вознаграждение за выполнение своих рабочих обязанностей, связанных с обеспечением работы информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному пропагандистскому агентству "Россия Сегодня", Роженцов заключил с медиахолдингом несколько договоров об оказании услуг.

Договоры предусматривали, что Роженцов по поручению заказчика готовит материалы на экономические, культурные и социальные темы, связанные с латвийскими иммигрантами и их потомками в России, сообщает прокуратура. Также было оговорено, что Роженцов будет оказывать услуги, связанные с интерактивной и редакторской деятельностью, подбором и размещением текстовых и мультимедийных материалов на сайтах заказчика.

С 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал выполнять функции главного редактора проекта "Sputnik Латвия", информационного ресурса, принадлежащего "Россия Сегодня", и оказывал услуги по подготовке публикаций, отбору материалов и размещению их на сайтах Sputnik.

Таким образом, в указанный период Роженцов оказывал "Россия Сегодня" услуги по производству информационного контента и обеспечивал медиахолдинг, генеральным директором которого является находящийся под санкциями Дмитрий Киселев, возможность реализации целей агентства по укреплению национальных интересов России в информационном пространстве, изданию СМИ и созданию интернет-порталов, говорится в обвинительном заключении.

Выполненная Роженцовым работа и подготовленные им материалы должны рассматриваться как хозяйственный ресурс в понимании регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности "Россия Сегодня", в том числе для создания соответствующего пропагандистского и информационного пространства.

Роженцов, продолжая исполнять свои обязанности, подготавливая и публикуя материалы для принадлежащих "Россия Сегодня" ресурсов, косвенно предоставил экономический ресурс Киселеву и нарушил санкции ЕС из корыстных побуждений, делает вывод прокуратура.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !