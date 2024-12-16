Страны Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций, введенных против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Ограничения направлены против "теневого флота", который Москва использует для обхода запрет на импорт энергоресурсов, а также против российского военно-промышленного комплекса, говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

"Этот пакет санкций является частью нашего ответа для ослабления военной машины России и тех, кто способствует этой войне, включая китайские компании. Это показывает единство стран-членов ЕС в нашей постоянной поддержке Украины. Наш непосредственный приоритет — поставить Украину в максимально сильную позицию", — заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Всего в черный список включили 54 физических и 30 юридических лиц. В частности, под санкции попали руководители военного подразделения, ответственного за удар по киевской детской больнице "Охматдет", топ-менеджеры российских энергетических компаний, пропагандисты, лица, ответственные за вывоз детей с оккупированных украинских территорий, и два высокопоставленных чиновника КНДР.

Ограничения введены против нескольких российских оборонных, судоходных и авиакомпаний, а также ряда китайских юридических лиц, которые поставляют компоненты для беспилотников, используемых российской армией в ходе войны против Украины. В черный список включены компании из КНР, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, поставляющие в Россию товары двойного назначения.

Также ЕС запретил заходить в свои порты 52 судам, которые входят в так называемый "теневой флот". Эти танкеры используются для торговли энергоресурсами в обход уже наложенных на Россию ограничений. Европейские страховые компании не смогут обслуживать эти суда.

Помимо этого, Совет Евросоюза запретил признавать и исполнять в ЕС часть судебных решений, которые вынесены в России по искам против европейских компаний.

Обновление (15.40). Полный список людей и компаний, добавленных в черный список, опубликован в Официальном журнале ЕС. В него попали, в частности, несколько российских оборонных предприятий и их руководители, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, глава Мордовии Артем Здунов, певица Лариса Долина и авиакомпания Utair.

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