Министр благосостояния Аугулис не получал критики от Силини за свою работу

Министр благосостояния Улдис Аугулис ("Союз зеленых и крестьян"), чей уход предусмотрен в процессе "рестарта" правительства, заявил, что до сих пор не получал от премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") ни критики, ни приглашения на обсуждение своей отставки, сообщает агентство LETA.

Аугулис отметил, что "Союз зеленых и крестьян" еще будет оценивать предложение Силини о кадровых изменениях в правительстве и о будущих приоритетах работы.

По его словам, о новом плане "рывка 4х4", как его назвала глава правительства, стало известно сегодня в 13:00. Аугулис назвал его неожиданным.

"В любом случае сейчас вопросов больше, чем ответов", – заявил он.

При этом он признал, что у "Союза зеленых и крестьян" уже есть кандидат на пост министра, однако пока он не будет называть его имя.

На вопрос о собственной работе министр ответил, что это оценивает премьер. Однако он считает, что именно в области демографической политики уже сделано немало: начаты важные инициативы, а также ведется работа над планом развития демографической политики.

Ранее сообщалось, что Силиня, "перезапуская" работу своего правительства, приняла решение заменить министров и потребовала отставки Аугулиса, министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") и министра образования Анды Чакши ("Новое Единство").

Ранее также прогнозировалось, что "рестарт" правительства приведет к смене по одному министру от каждой коалиционной партии.

Перед этим заявлением премьер-министр провела встречу с представителями коалиционных партий, но они воздержались от комментариев, заявив, что сначала обсудят предложение внутри партий.

На встрече с премьером присутствовали министр земледелия Армандс Краузе ("Союз зеленых и крестьян"), министр экономики Викторс Валайнис ("Союз зеленых и крестьян"), сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваевс и министр культуры от "Прогрессивных" Агнесе Лаце.

Перед пресс-конференцией премьера Шуваевс заявил, что результаты переговоров будут обсуждаться во фракции и правлении партии. В то же время он подчеркнул, что "Прогрессивные" готовы работать в рамках нынешней коалиции.

Оценку справедливости и обоснованности предложенных изменений "Союз зеленых и крестьян" даст на заседании правления и фракции, отметил Валайнис. Отвечая на вопрос о возможном отказе от предложения премьера, он высказался уклончиво: "Это нужно рассматривать комплексно". Он также подчеркнул, что Силиня использует свои полномочия для формирования команды.

По словам Валайниса, в предложениях Силини есть моменты, с которыми "Союз зеленых и крестьян" полностью согласен, так как партия ранее призывала премьера быть более решительной в принятии решений.

Ранее Силиня заявила, что правительство ждет "перезапуск", что предполагает и замену некоторых министров.

На этой неделе премьер-министр завершила переговоры со всеми министрами о реализации приоритетов правительства на этот год, а также о проделанной работе. Эти обсуждения она начала в январе.

Одной из причин поиска формата "рестарта" стало низкое доверие к правительству в целом и министрам в отдельности.

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