Европейские страны, входящие в НАТО, обсуждают постепенное увеличение обязательных трат на оборону с нынешних 2% ВВП до 3%. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на четыре информированных источника, это решение могут согласовать уже на ближайшем саммите альянса в июне.

Страны НАТО взяли на себя обязательство тратить на оборону не меньше 2% ВВП на саммите в 2014 году. По собственным данным альянса, к концу 2024 года этого показателя достигнут 23 члена военно-политического блока из 32. Для сравнения, в 2018 году таких было лишь шесть.

Среди крупнейших стран альянса, до сих пор не достигших целевого показателя расходов на оборону, — Испания, Италия, Португалия и Канада.

Заметный рост трат в последние годы произошел после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Дальнейшему увеличению расходов способствует возвращение Дональда Трампа в Белый дом — политик неоднократно заявлял, что европейские союзники должны больше вкладывать в собственную безопасность, а не полагаться исключительно на помощь США.

Как пишет FT, переговоры о повышении целевого показателя начались на встрече министров иностранных дел НАТО на прошлой неделе и пока что далеки от завершения. По словам источников, уровня расходов в 3% от ВВП планируют достичь к 2030 году. Окончательную версию соглашения намерены утвердить на саммите альянса, который пройдет следующим летом в Нидерландах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать эту информацию, но заверил, что будет настаивать на существенном повышении нынешнего целевого показателя. "У меня в голове есть цифра, но я не буду ее сейчас называть. Однако очевидно, что когда вы смотрите на целевые показатели возможностей, [когда] вы смотрите на пробелы, которые все еще существуют... Очевидно, что с 2% вы не сможете этого достичь", — сказал он FT.

Издание отмечает, что повышение расходов на оборону может стать "серьезной проблемой" для бюджетов и экономик европейских стран. "Политика — это принятие решений в условиях дефицита. Денег всегда не хватает, а приоритетов всегда слишком много", — заочно парировал Рютте, подчеркнув, что важнейшим из этих приоритетов должно быть обеспечение безопасности.

Латвия соблюдает целевые траты на оборону на уровне выше 2% ВВП с 2017 года, сейчас этот показатель превышает 3%. Среди стран НАТО больше в относительных числах тратят только Польша, Эстония и США.

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