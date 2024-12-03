Полноценно защитить Украину и сдержать Россию от дальнейшей агрессии может только членство Украины в НАТО, и Киев не согласен на любые "альтернативы, суррогаты и заменители". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Украины.

Заявление ведомства приурочено к 30-летию со дня подписания Будапештского меморандума. Согласно этому документу, Украина отказывалась от оставшегося на ее территории с советских времен ядерного арсенала и от разработки ядерного оружия в дальнейшем, а Россия, США и Великобритания гарантировали стране территориальную целостность.

"Непредоставление Украине в 1990-х годах реальных, действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва. Эта ошибка должна быть исправлена. Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности, которые отвечают ее весомому вкладу в глобальное ядерное разоружение и поддержание международного мира и безопасности", — говорится в заявлении МИД.

Ведомство обращается к США и Великобритании, подписавшим Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, присоединившимся к документу, и ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом "политически поддержать приглашение Украины в НАТО" в ближайшем будущем.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является лишь полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", — заключает украинское внешнеполитическое ведомство.

Сегодня в Брюсселе состоится заседание совета Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. Главной темой встречи будет предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Это заседание совета станет первым для нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на источники в альянсе, члены военно-политического блока пока не достигли консенсуса по вопросу приглашения Украины присоединиться к НАТО.

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