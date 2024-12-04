Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса согласовали пакет мер, направленный против враждебных действий РФ, заявил в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В числе этих мер — усиление обмена разведданными, увеличение числа учений, более эффективная защита критической инфраструктуры, улучшение киберзащиты и более жесткие действия против российского теневого флота, указал Рютте.

По его словам, помимо диверсий, скрытая война России включает в себя хакерские атаки и шантаж поставками нефти и природного газа, от которых по-прежнему зависят ряд государств альянса. Новую стратегию борьбы против гибридных атак НАТО планирует утвердить на саммите в Гааге в июне 2025 года.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить сотрудничество против российских диверсий и секретных атак в регионе Балтийского моря. Президент России Владимир Путин "продолжает расширять свои гибридные атаки на европейский миропорядок" при поддержке союзников Москвы, подчеркнула Бербок по окончании встречи с коллегами по НАТО из стран Балтии и Северной Европы.

Она напомнила о "поврежденных кабелях, которые, вообще-то, не могут просто так порваться", о "нарушенных каналах GPS" и о танкерах, обходящих санкции. Кроме того, Бербок обвинила президента РФ в стремлении расшатать европейские демократии с помощью интернет-троллей. По ее словам, Путин пытается использовать при этом проблемы пенсий, инфраструктуры и детских пособий, чтобы настроить граждан против поддержки Украины.

Между тем глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что только в текущем году в Европе зафиксированы 500 подобных инцидентов, почти в 100 из них был выявлен российский след. "Нам необходимо отправить Москве сильный сигнал о том, что больше не намерены с этим мириться", — подчеркнул Липавский.

Одним из недавних предполагаемых враждебных актов стал разрыв подводных интернет-кабелей между Германией и Финляндией, а также между Швецией и Литвой в середине ноября. В Германии и Швеции не исключают диверсии. Власти Швеции проводят расследование инцидента на Балтике. В поле зрения следователей находится китайское судно Yi Peng 3, которое в то время предположительно курсировало в районе поврежденных участков кабеля.

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