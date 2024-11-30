От России можно ожидать как гибридных атак, диверсий или полномасштабного вторжения - но она может использовать атаку на Балтию просто для того, чтобы развалить НАТО. Об этом в интервью журналу Ir заявил выдвинутый на пост командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

Быть готовым, отбить удар с воздуха и дать ответ

Пуданс считает, что система латвийской обороны должна работать в трех основных направлениях: "Во-первых, сделать все возможное, чтобы быть готовыми не проиграть войну еще до того, как она начнется. (..) Уметь противостоять гибридным угрозам, которые остаются для нас наиболее вероятной опасностью.

Далее, если гибридная угроза перерастет в конвенциональную войну, первое, с чем мы столкнемся, будут удары с воздуха. Самое главное, чтобы мы становились не только шире в пространстве, то есть не концентрировались не только на защите своих подразделений и критической инфраструктуры, но и становились глубже на нескольких слоях, и это необходимо развивать. (..) Если мы будем разбиты с воздуха, союзники тоже не смогут так быстро прийти на помощь.

Как только мы этого добились, следующим приоритетом будет как можно быстрее остановить противника на границе, не пуская его глубже. Работа здесь уже началась - антимобильность, инженерные заграждения, развитие Балтийской линии обороны.

Следующий элемент – это огневая мощь, способная поразить остановленного противника в глубине, на территории России.

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