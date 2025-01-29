Муж – насильник. Как распознать и действовать, если зло причиняет самый "близкий" человек?

Надо выполнять "супружеские обязанности". После такого ультиматума Дана (имя изменено) согласилась на секс с мужем. Из страха последующего эмоционального и физического давления. Изнасилование в браке — тоже изнасилование, уверена Беата Йоните, представитель кризисного центра Marta. В Delfi обратились несколько женщин, подвергшихся сексуальному насилию. Все они признали, что виновный не понес наказания. То же самое произошло и с Даной. Как быть в таких ситуациях?

Зачастую жертва не осознает, что произошло насилие, или боится обратиться за помощью. И насильники остаются безнаказанными. Сексуальное насилие обычно сопровождается эмоциональным и физическим, говорит специалист.

Пять лет назад Дана, наконец, ушла от мужа вместе с дочерью. То, что происходило сексуальное насилие, она осознала лишь год назад. Увы, в Латвии с распознаванием этих ситуаций и устранением последствий проблем много. Некоторые инструменты дала ратификация Стамбульской конвенции. Но насколько эффективна временная защита от насилия?

В непрерывном режиме работает кризисный телефон центра Skalbes - 67222922, 27722292.

В центре Marta можно получить помощь и поддержку, а такде запросить временную защиту - тел. 67378539.

"Близкие" обидчики остаются безнаказанными

После того как Дана родила дочь, у нее начался сложный период. Были проблемы со здоровьем. Несмотря на это, менее чем через год после родов ее муж начал настаивать, что пора родить еще одного ребенка. Жена не соглашалась. Тайком от мужа она принимала гормональные противозачаточные таблетки, потому что муж был против. Он заставлял Дану заниматься сексом, выполняя супружеские обязанности. Женщина уступала — это позволило выиграть недолгий и относительно спокойный период.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !