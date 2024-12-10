Европейская сеть команд активного поиска преступников (ENFAST) при поддержке Европола запустила кампанию по поимке самых разыскиваемых преступников в Европейском союзе, обновляя и дополняя список разыскиваемых лиц.

Как сообщает TV3.lv, в этом году кампания фокусируется на фразе "у них руки в крови", выделяя тем самым наиболее опасных преступников. В этом списке уже второй год значатся преступники из Латвии Леон Русиньш и Марис Янкевич. Оба давно разыскиваются за жестокие убийства и отмечены как опасные.

Леона Русиньша разыскивают с апреля прошлого года, когда он убил свою бывшую жену в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери женщины, а до того месяцами угрожал и преследовал ее, об этом регулярно сообщалось в полицию, но защитить жертву не удалось. Против Русиньша начато 19 уголовных процессов, в том числе 18 за невыполнение решения о защите от насилия.

Марис Янкевич разыскивается по подозрению в особо жестоком убийстве женщины в Сабиле, совершенном весной 2022 года. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил женщину несколькими ударами ножом, душил ее и поджег.

Сайт самых разыскиваемых преступников Европы был создан в 2016 году. С тех пор на сайте было размещено в общей сложности 454 профиля преступников. 164 из них были арестованы, причем в 53 случаях арест был напрямую связан с тем, что фотографии преступников были размещены на сайте.

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