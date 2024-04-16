Сегодня - 16 апреля – исполнился год, как Леон Русиньш в Екабпилсе топором убил свою бывшую жену и мать двоих детей Ивету. Убийство произошло на глазах у матери Иветы и двух ее малолетних сыновей. Дети остались сиротами, их бабушка от пережитого горя лишилась рассудка.

Убийцу, объявленного в международный розыск, до сих пор не нашли. Как отмечает RUS.LSM.LV, полиция допускает, что мужчина покончил с собой. По этой причине в минувшие выходные полиция и добровольцы искали тело Русиньша в лесу и в реке Айвиексте. Именно здесь убийца бросил машину после убийства.

Госполиция утверждает, что в поисках Русиньша участвуют лучшие следователи. Одна из их версий — самоубийство.

Как уже сообщалось ранее, Ивета была убита 16 апреля 2023 года. В тот день она с матерью и детьми ездила на кладбище. Дорогу им перекрыл бывший муж и отец младшего мальчика. И полиция, и прокуратура, и соседи знали, что после развода Леон преследовал и терроризировал бывшую жену.

"То, что убийца не пойман, создает у людей сомнения, тревогу, неуверенность, что убийца бродит где-то рядом. Но я рада, что по крайней мере в стране, если смотрим на прошедший год, понимание о насилии и подобных преступлениях меняется", — резюмирует адвокат Иветы и юридический представитель ее сына Анна Норе.

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