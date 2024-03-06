В апреле будет ровно год со дня трагедии в Екабпилсе, где на глазах у своего ребенка Леонс Русиньш топором убил свою бывшую жену. Убийца до сих пор находится в розыске, его ищут также и по линии Интерпола.

В студию программы "4. studija" на ЛТВ обратилась женщина, которая рассказала о своем неудачном опыте общения с полицией, когда она сообщила стражам порядка о мужчине, который был похож на Русиньша.

Как сообщает LSM.lv, Гинта Каунисте сидела в кафе и ждала свой заказ, когда ее внимание привлек мужчина за соседним столиком. Она сразу вспомнила, где могла видеть это лицо. Она зашла в интернет, сравнила фото разыскиваемого Леона Русиньша с мужчиной в Салацгривском кафе, а также попробовала его осторожно сфотографировать. Затем она направилась в соседнее помещение и позвонила в полицию.

Первый звонок полиция получила в 15.56. Но никто не приехал. Побоявшись, что возможный убийца может скрыться, Каунисте позвонила в полицию во второй раз в 16.15.

"Мы говорили о самом разыскиваемом человеке в Латвии. Я звонила еще раз службам, меня соединили с Лимбажи, с дежурным. Повторно ему объяснила ситуацию. На что получила ответ: "Ну, да, мы уже летим. Летим на вертолетах", — рассказывает женщина.

Каунисте возмущена подобным отношением полиции, в которой, по сути, над ней посмеялись: "Я не полицейский. Я неравнодушный человек: я увидела, я сообщила. Мы все пытаемся поймать этого человека, совершившего преступления. Он до сих пор на свободе, как я поняла, из-за бездействия этой же самой полиции".

Женщина говорит, что подобное отношение не побуждает к гражданской активности, более того, полиция сама обращается к жителям за помощью, но затем сама же игнорирует сигналы от бдительных граждан.

Начальник Видземского регионального управления полиции Имантс Митрошенко, прослушав запись разговора Каунисте с дежурным, отметил, что коммуникация не была удачной, а обе стороны в разговоре были излишне эмоциональны.

Митрошенко пояснил, что Госполиция после звонка связалась с местной муниципальной полицией, экипаж которой был ближе всего к указанному свидетельницей адресу. Указанного Каунисте мужчину нашли, проверили и убедились, что это не Леон Русиньш.

"Вся информация сейчас собирается, обрабатывается и анализируется. Коллеги работают достаточно профессионально, и мы совершенно уверенны, что мы его задержим. Это вопрос времени. Но такие звонки очень важны и нужны", — резюмировал полицейский.

Тот факт, что звонок очень важен и нужен, а также указания, как действовать дальше, ожидала получить от дежурного полиции и Каунисте. Однако вместо этого получила "трудности коммуникации", извиняться за которые пришлось руководству регионального управления полиции.

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