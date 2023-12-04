В этом году в кампанию "Самые разыскиваемые преступники Европы" вошли Леон Русиньш, подозреваемый в жестоком убийстве матери своего ребенка в Екабпилсе, и Роман Иванчук, торговец кокаином из Латвии.

В список Европола вошли более 50 преступников, в том числе по три из Литвы и Эстонии.

53-летний Русиньш находится в розыске с 16 апреля, когда он преградил путь автомобилю своей бывшей партнерши, в котором находились мать женщины и несовершеннолетний сын Русиньша. Русиньш убил женщину, нанеся ей несколько ножевых ранений в шею и лицо, за что ему грозит 20 лет лишения свободы.

44-летний Иванчук находится в международном розыске с марта 2022 года, после того как он был признан подозреваемым в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте наркотических средств в крупных размерах, совершенных в группе лиц по предварительному сговору. Максимальный срок лишения свободы за это преступление составляет 15 лет.

В список самых разыскиваемых в Европе преступников из Литвы вошел Ренальдас Канис, который разыскивается с сентября 2020 года по подозрению в участии в организованной преступности, незаконном обороте наркотиков и организации убийства гражданина Литвы в Каунасе в 2015 году.

Также в розыске находятся Дариюс Позарицкас, который в 2021 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за торговлю наркотиками, и Ремигиюс Бичюс, приговоренный к 12 годам лишения свободы за контрабанду наркотических веществ в 2018 году.

Из Эстонии разыскиваются 27-летний Маргуа Нымме, который в прошлом году совершил сексуальные преступления против несовершеннолетних и был связан с детской порнографией, Антон Сильда и Михкель Вескус — за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ.

Из преступников стран Балтии только Русиньш был признан опасным.

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