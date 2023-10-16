Дело Русиньша: с момента убийства прошло полгода. Убийца до сих пор в розыске

16 апреля 2023 года Госполиция разослала в СМИ информацию о розыске Леона Русиньша, который на глазах ребенка и его бабушки жестоко убил свою бывшую жену. Прошло полгода. Delfi обобщает информацию о том, как идет расследование этого дела.

Информация о Леоне Русиньше все еще размещена на сайте Европола. Его фамилия — среди самых разыскиваемых преступников, карточка помечена как "опасен". В базе Европола учетная запись появилась спустя 13 дней после совершения преступления. Леонс Русиньш разыскивается за то, что заблокировал дорогу машине бывшей жене, разбил в ней окно, а затем убил ее на глазах у ребенка и бабушки. Максимальный срок за это преступление — 20 лет лишения свободы. Местонахождение Русиньша до сих пор неизвестно. Госполиция пока воздерживается от любых комментариев по этому делу.

Полиция начала поиски Русиньша еще до того, как он совершил убийство. Delfi предлагает краткую хронологию того, что произошло после убийства женщины в Екабпилсе.

18 апреля. Программа Panorāma на LTV выпускает сюжет об убийстве. Согласно материалам LTV, жертва ранее обращалась в правоохранительные органы, поскольку Русиньш преследовал ее по меньшей мере около года. Коллеги погибшей женщины рассказали, что мужчина терроризировал ее на работе около пол

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