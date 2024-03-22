После проверки, проведенной Генпрокуратурой по уголовным процессам с участием Леона Русиньша, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, два прокурора добровольно уволились, сообщает агентство LETA.

В результате проверки было установлено, что три прокурора, возможно, допустили дисциплинарное нарушение. Об этом было сообщено в Аттестационную комиссию, после чего приказом генпрокурора к одному прокурору Восточно-Земгальской прокуратуры было применено дисциплинарное наказание — уменьшение месячной зарплаты в размере 20% на шесть месяцев.

В пятницу в прокуратуре заверили, что двое из упомянутых прокуроров Восточно-Земгальской прокуратуры добровольно прекратили должностные отношения с прокуратурой еще до решения Аттестационной комиссии.

Ранее сообщалось, что 16 апреля 2023 года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леонс Русиньш, который месяцами угрожал женщине и преследовал ее, об этом регулярно сообщали в полицию, но женщина не была защищена. Над Русиньшем было 19 уголовных процессов, из которых 18 — за то, что он не выполняет условия решения о защите от насилия.

Русиньша после убийства задержать не удалось, но при этом не исключено, что он покончил с собой.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram