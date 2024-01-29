Генеральная прокуратура приняла решение на полгода снизить зарплату одному из прокуроров, который вел дело Леона Русиньша, подозреваемого в убийстве своей бывшей супруги.

К такому заключению Генпрокуратура пришла в ходе проверки, во время которой тщательно оценивалась законность, обоснованность и своевременность действий ответственных сотрудников прокуратуры.

Для того, чтобы сделать объективные выводы в ходе проверки был принят ряд объяснений от должностных лиц, уполномоченных на ведение уголовного дела, в том числе о взаимном сотрудничестве и общении относительно хода рассмотрения заявления потерпевшей, которая она подала в прокуратуру 15 сентября 2022 года. В ходе проверки оценивался ход его рассмотрения и контроля, а также общение прокурора с лицом, оказывающим юридическую помощь потерпевшему.

Приказом генпрокурора от 15 января 2024 года прокурору Восточноземгальской прокуратуры назначено дисциплинарное взыскание — снижение в течение полугода месячной зарплаты прокурора на 20% , что, согласно Закону о прокуратуре, в конкретном случае является второй по строгости мерой наказания.

Прокурор при исполнении своих должностных обязанностей, предусмотренных Уголоно-процессуальным законом, неточно соблюдал процессуальные правовые нормы, а также допустил нарушения требований Закона о прокуратуре.

При назначении наказания учитывался тот факт, что у прокурора отсутствуют действующие дисциплинарные наказания, а также его отношение к конкретным констатированным нарушениям закона.

16 апреля этого года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об чем было известно полиции, но защитить женщину не удалось. Сейчас Русиньш объявлен в международный розыск.

В ходе проверки и дисциплинарного расследования в Госполиции к нескольким должностным лицам, связанным с делом Русиньша, применены дисциплинарные взыскания.

Некоторые сотрудники Восточноземгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции при рассмотрении заявлений о действиях Русиньша и проведении розыскных мероприятий в ряде случаев действовали непрофессионально, в том числе недостаточно активно вели розыск.

Проверка также показала, что должностные лица не смогли своевременно проанализировать и увидеть закономерности в незаконных действиях Русиньша. К пяти полицейским применены дисциплинарные взыскания, а в руководстве участка произошли кадровые перестановки.

Ранее уже сообщалось, что в ходе служебной проверки и дисциплинарного расследования рассматривалась ответственность начальника Восточноземгальского участка Роланда Берзиньша, который получил выговор.

Также в результате проверки выявлены потенциальные нарушения в действиях двух прокуроров, которыми занималась Комиссия по аттестации прокуроров.

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