Причины трагедии в Екабпилсе кроются в комплексе системных недостатков в механизме защиты пострадавшего от насилия лица и наказания применившего насилие лица, заявил сегодня председатель Совета юстиции, председатель Верховного суда Айгар Струпишс, представляя оценку работы судебной системы в делах о насилии.

В Совете юстиции агентству LETA сообщили, что сегодня рабочая группа совета по оценке работы судов с делами, связанными с насилием в семье и угрозой жизни или здоровью лица, представила доклад, в котором проведен анализ практики работы судов и межведомственного сотрудничества. Рабочая группа установила основные причины, которые препятствуют эффективной деятельности судов в этих делах.

По словам Струпишса, главный недостаток — "недоступность полной информации для судей", которые должны рассматривать эти дела. Это общая проблема государства, и судебная власть как часть государственной власти берет на себя сопутствующую ответственность за произошедшее. Государство обязано было сделать все для защиты женщины, которая реально пострадала от насилия и просила помощи, но для этого не было сформированных на государственном уровне действующих механизмов, считает Струпишс.

В рабочей группе Совета юстиции найдено несколько решений, как действовать, чтобы ситуация не развивалась до таких трагических последствий. По мнению Ступишса, одно существенное препятствие для защиты лиц законодатель уже снял, увеличив наказание за неисполнение постановления о защите от насилия с краткосрочного содержания под стражей до трех лет лишения свободы. Прежнее ограничение закона было одним из главных препятствий для долгосрочной изоляции социально опасного лица, во время которой с ним могут работать психологи.

Рабочая группа проанализировала практику организации работы судебной системы и недостатки межведомственного сотрудничества в делах, связанных с защитой лица от насилия в семье и угрозой жизни или здоровью человека. Параллельно задачей рабочей группы была выработка предложений по эффективному обеспечению прав пострадавших на защиту в указанных делах, а также совершенствованию судебной коммуникации в кризисных ситуациях.

В докладе сделан вывод о недостаточном обмене информацией как между непосредственно вовлеченными в процесс государственными органами, так и внутри органов. Это влияет на процесс и качество принятия решений. Дробление следственных, обвинительных и судебных процессов приводит к тому, что у судьи нет "ясной общей картины о процессах". Кроме того, судьи не располагают достаточной информацией о других рассмотренных делах и сообщениях других ведомств. Психологическое профилирование потенциально опасного лица не проводится для определения наиболее подходящих для него вида и размера наказания.

Для совершенствования межведомственного сотрудничества рабочая группа считает необходимым в каждом регионе сформировать группу по сотрудничеству всех органов, непосредственно вовлеченных в работу по предотвращению случаев насилия в семье. В ее функции входили бы мониторинг случаев насилия в семье и прогнозы в рамках соответствующего судебного округа, а также выработка индивидуальных планов действий в отдельных сложных случаях.

Рабочая группа отмечает, что судья, который в гражданском процессе принимает решение об установлении временной защиты от насилия, должен иметь в своем распоряжении как можно больше информации, в том числе более широкие права доступа к данным Судебной информационной системы.

Кроме того, необходимо повысить эффективность использования предусмотренного гражданским процессом инструмента реабилитации применяющего насилие лица — курсы по снижению насильственного поведения. Их организаторы должны представлять суду и социальной службе информацию о результатах курсов, при этом срок освоения курсов следовало бы сократить с 12 до шести месяцев.

В докладе делается вывод, что в случаях, когда устанавливается временная защита от насилия, необходимо ввести активный контроль полиции над совершающими насильственные действия лицами высокого и очень высокого риска. В свою очередь, в уголовном процессе необходимо рассмотреть изменения нормативного регулирования, чтобы пострадавшее от насилия лицо могло просить более серьезной защиты, которая при высокой угрозе жизни или здоровью лица могла бы включать даже перемещение или изменение личных данных лица.

По мнению рабочей группы, в случае нарушения временной защиты от насилия лицо, применяющее насилие, должно понести такое наказание, которое не только соответствует тяжести деяния, но и способно изменить его отношение и восприятие. Для обеспечения этого в уголовном процессе чаще используется представленное Государственной службой пробации оценочное заключение о применяющем насилие лице, в которое включена всесторонняя и обоснованная фактами информация о способствующих образу мышления, отношению и определенному поведению лица социальных условиях.

В докладе подчеркивается, что все профессионалы, вовлеченные в дела указанных категорий, должны обладать не только общими знаниями по вопросам насилия, но и достаточным пониманием видов насилия, аспектов психологии пострадавшего и агрессора. Это служит предпосылкой для того, чтобы доступные средства для защиты пострадавшего от насилия лица использовались целенаправленно и эффективно. Для сотрудников судов и других правоохранительных органов должна быть создана специальная междисциплинарная учебная программа по психологии насилия, которая включала бы разработку методики анализа ситуаций и оценки рисков.

А для улучшения кризисной коммуникации судов в курс Академии юстиции необходимо включить тренировку навыков публичного выступления для председателей судов и их заместителей. Это развило бы навыки общения в напряженных условиях. При этом необходимо пересмотреть принципы коммуникации судебной системы, включив в них дополнения о кризисной коммуникации.

В состав рабочей группы вошли председатель Совета юстиции и Верховного суда Айгар Струпишс, судья судебной коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда, член Совета юстиции Илзе Целминя, сенатор департамента уголовных дел сената Сандра Кайя, судья Рижского городского суда Лиене Микулане, заместитель государственного секретаря Министерства юстиции по судебным вопросам Инита Илгажа, представитель Латвийской коллегии присяжных адвокатов, присяжный адвокат Дана Роне и старший прокурор отдела координации предварительного уголовного процесса и судопроизводства уголовно-правового департамента Генпрокуратуры Инга Ниедре. Кроме того, в заседаниях рабочей группы принимали участие отраслевые эксперты и представители ответственных ведомств.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение длительного времени угрожал женщине и преследовал ее, о чем она регулярно сообщала в полицию, но не получила защиты

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