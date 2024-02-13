16 апреля исполняется год с тех пор, как в Екабпилсском районе на глазах у ребенка и матери была зарезана женщина 1983 года рождения. Подозреваемый в убийстве Леонс Русиньш до сих пор не пойман и разыскивается в Европе и по всему миру как особо опасный преступник. По мнению экспертов, опрошенных порталом Delfi, если Русиньш жив, ему не удастся долго скрываться. Единственный способ оставаться не пойманным какое-то время — это "жить в бункере в лесу" или скрываться к востоку от Латвии.