16 апреля исполняется год с тех пор, как в Екабпилсском районе на глазах у ребенка и матери была зарезана женщина 1983 года рождения. Подозреваемый в убийстве Леонс Русиньш до сих пор не пойман и разыскивается в Европе и по всему миру как особо опасный преступник. По мнению экспертов, опрошенных порталом Delfi, если Русиньш жив, ему не удастся долго скрываться. Единственный способ оставаться не пойманным какое-то время — это "жить в бункере в лесу" или скрываться к востоку от Латвии.
Государственная полиция пока скупо комментирует поиски Русиньша. Представитель полиции Симона Гравите лишь повторила информацию о том, что полиция работает по двум версиям — либо подозреваемый мертв, либо он находится за пределами Латвии, где его объявили в международный розыск.
Эдгарс Страутманис, начальник отдела международного сотрудничества Главного управления криминальной полиции Государственной полиции, согласился поговорить с Delfi, чтобы рассказать о том, как ведется поиск обвиняемых или подозреваемых за рубежом. Однако он не имеет права сообщать что-либо о деле Русиньша.