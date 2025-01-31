Энергосистемы стран Балтии отключатся от российской энергосистемы и подключатся к энергосистеме континентальной Европы 8–9 февраля. В ходе синхронизации с европейской сетью отключений электроэнергии не ожидается, и латвийская энергосистема к этому готова, заявил в передаче Spried ar Delfi председатель правления AS Augstsprieguma tīkls (AST) Роландс Ирклис.

Комментируя слова из статьи на сайте AST о том, что процесс переключения связан с повышенным риском и особо чувствительным потребителям рекомендуется учитывать этот риск при переключении, Ирклис уточнил, что особо чувствительные потребители – те, чье оборудование чувствительно к изменениям напряжения. "Если есть опасения, что работа или безопасность компьютерной системы, любого производственного оборудования может быть нарушена, то его потенциально можно отключить. Но мы оцениваем этот риск как очень и очень низкий", — заявил глава AST.