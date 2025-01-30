Пять лет Брекзиту. Результат: Британия хотела закрыться от иммигрантов — их стало втрое больше, причем неевропейцев

Пять лет назад в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания прекратила членство в ЕС. В референдуме по Брекзиту с крошечным перевесом победили менее образованные жители небольших промышленных городов и сел. Сегодня многие из них предпочли бы вернуться, ведь ни одной цели Брекзит не достиг: экономику не поднял, а иммиграция выросла втрое, причем теперь приезжают в основном из бывших британских колоний. Об этом в своем докладе Латвийскому университету рассказал почетный профессор географии Университета Сассекса Рассел Кинг.

"Что произойдет, когда закончится свободное перемещение?" - задался вопросом профессор Кинг, декан Центра исследования миграции Сассекса. У него есть совершенно четкий ответ.

Многочисленные военные конфликты вызвали очередные потоки беженцев по всему миру. Для многих земля обетованная — Европа. Как ответ на этот вызов, во многих странах на выборах побеждают праворадикальные партии с антимигрантскими лозунгами.

Великобритания такой опыт уже имела: в 2016 году под давлением прошлого миграционного кризиса жители королевства 52% против 48% приняли решение отделиться от Евросоюза со его принципом "свободного перемещения". И пять лет назад сделали ЭТО.

И что? И ничего хорошего как для тех, кто голосовал "против", так и для тех, кто был "за". Это с цифрами и яркими примерами доказал профессор Рассел Кинг. Беда в том, что политики-популисты принимают решения, не понимая механизмов миграции и не отвечая за последствия своих заявлений.

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