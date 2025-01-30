"Европа совершает с Китаем ту же ошибку, что с Россией". Ландсбергис о популистах, радикалах и "пятой колонне"

"Европа с населением в 450 миллионов человек - слишком молчалива", — считает недавно ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он недоумевает, почему Евросоюз не отреагировал на заявления Трампа и готов мириться с Россией, как с уличным хулиганом, отнимающим деньги. И готовит свой план действий, о чем рассказал в интервью эстонскому порталу Delfi.

Сегодня Ландсбергис вместе с экс-президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом составляет рапорт с новой стратегией для Совета государств Балтийского моря. Это объединение основали в 1992 году как канал сотрудничества с Россией и сближение стран Балтии с ЕС. Понятно, что сегодня первое утратило актуальность. А вот сам Совет может очень даже пригодиться — для усиления общей безопасности на моря.

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