"Приоритет номер один - безопасность. Это условие для всего остального". Глава МИД выступила в Сейме и процитировала рэп

В четверг, 30 января, в Сейме по традиции проходят внешнеполитические дебаты: с докладом с утра выступила министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство"). Прогнозируемо, большая часть ее речи была посвящена теме безопасности. Повышение расходов Латвии на оборону, усиление санкционного давления на Россию, поддержка Украины до победы - вот ее главные тезисы. С трибуны Сейма Браже сообщила о своем телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, а завершила доклад - чтением строк из репертуара рэпера Ансиса.

Это наша общая задача и ответственность каждого человека – делать то, что необходимо, чтобы наше государство и общество были безопаснее и благополучнее", - сказано во вступительном слове к докладу о внешней политике главы МИД Байбы Браже.

В 2024 году главной задачей внешней политики Латвии было укрепление безопасности, экономического развития и благосостояния Латвийского государства и граждан, говорится также в документе.

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"Латвия сейчас не сталкивается с прямой военной угрозой, однако Россия продолжает оставаться угрозой для евроатлантической и мировой безопасности, а также международного порядка. Поэтому Латвия считает приоритетом укрепление присутствия и возможностей союзников НАТО, обеспечение поддержки Украине и ограничение возможностей России", - подчеркивается в документе. Выступая в парламенте глава МИД акцентировала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии внесло большой вклад в безопасность в регионе Балтийского моря и укрепление Альянса.

"И в этом году приоритетом номер один остается безопасность. Это условие для всего остального. Без безопасности нет благосостояния, нет процветания, нет инвестиций, нет роста и развития, нет демографии, нет хороших перспектив на будущее. Мы уже являемся и будем среди лидеров Альянса по вложениям в безопасность и оборону.

Мы приближаемся к 4% от ВВП, и в ближайшие годы наш вклад будет еще больше. Конечно, нужен растущий ВВП, чтобы было из чего инвестировать эти проценты. И мы делаем это не потому, что нас кто-то заставляет, а потому, что свобода не дается бесплатно, мы знаем это по своей истории. Это в наших собственных интересах. Это так же соответствует целям НАТО по боеспособности", - сказала Браже.

На увеличении расходов европейских стран НАТО на оборону настаивает, напомним, новый президент США Дональд Трамп.

"По поручению премьер-министр я формировала активный диалог с новой администрацией США, гостя в декабре в Вашингтоне, на прошлой неделе со мной - одной из первых среди министров иностранных дел Европы - созвонился госсекретарь США Марко Рубио, и я снова поеду в Вашингтон на следующей неделе, чтобы встретиться с представителями новой администрации и вести диалог по самым различным вопросам", - сообщила с трибуны Сейма Браже.

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