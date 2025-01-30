Фукуяма ошибся, Трамп изменит Америку и мир, а Латвии пора взрослеть. Что говорили оппозиционеры в дебатах в Сейме?

Сегодня в Сейме уже шестой час продолжаются традиционные ежегодные внешнеполитические дебаты. Это мероприятие начинается с доклада министра иностранных дел и проходит в присутствие представителей иностранного дипкорпуса в Латвии. На трибуну поднимались уже первые лица страны: спикер Сейма, премьер, министр обороны. Выступления коалиционных политиков, как правило, совпадают в целом с тезисами, озвученными главным докладчиком - главой МИД. Поэтому объективно интерес представляют более экспрессивные, резкие и критичные, менее совпадающие с мейнстримом официальной внешней политики выступления оппозиционеров. Портал Delfi посчитал нужным, посвятив отдельный текст речи главы МИД Байбы Браже ("Новое Единство"), уделить внимание именно выступлениям оппозиции.

В своей речи Браже акцентировала, что Латвия уже налаживает после избрания президентом США Дональда Трампа диалог с новой американской администрацией, в том числе министр уже имела телефонную беседу с госсекретарем США Марко Рубио. Однако активно развивала тему отношения с США после повторного прихода к власти Дональда Трампа именно оппозиция.

В этом тексте мы приводим выдержки из выступлений оппозиционеров: Эдвардса Смилтенса ("Объединенный список"), Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте"), Алексея Росликова ("Стабильности!") и Яниса Домбравы (Национальное объединение).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !