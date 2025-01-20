Каким будет второе пришествие Трампа? Главные новости за понедельник, 20 января

Удержанные по ошибке пенсии выплатят до конца недели, в Латвии появились объявления с предложением "откосить" от армии за 3000 евро, рижане смогут увидеть статуэтку "Золотого глобуса", которую получил мультфильм "Поток". Но главное событие сегодняшнего дня, конечно, происходит в Вашингтоне - Дональд Трамп вступает в должность президента США. Что это значит для мира и Латвии? Об этом расскажем подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Сегодня в Вашингтоне в полдень по местному времени (в 19.00 по латвийскому) начинается церемония вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа. Для него это будет уже вторая каденция. За инаугурацией наблюдают сотни тысяч людей по всему миру, но с разными чувствами. В Европе население относится к президенству Трампа без особого энтузиазма; более положительно его оценивают, например, в Индии, Саудовской Аравии или России.

Саму церемонию было решено проводить не на улице, а в ротонде Капитолия – это расстроило многих, кто планировал прийти посмотреть на Трампа. Формальной причиной переноса места церемонии стала холодная погода. Не исключено, что дело в безопасности: на Трампа покушались уже несколько раз. Более того: главой своей Секретной службы Трамп решил назначить того самого охранника, который прикрывал его своим телом во время очередного неудачного покушения в июле прошлого года.

Правда, не стоит недооценивать и риски вашингтонских морозов. Самое короткое время в должности президента США провел девятый по счету лидер Вильям Гаррисон: он простудился на собственной инаугурации в 1841 году и через месяц умер от воспаления легких.

Почему это важно?

Президентство Трампа, в любом случае, приведет к частичному изменению нынешней модели американского лидерства. У Трампа свое видение будущего США и их глобальной роли. И если в прошлый срок у него многое не получилось, например, решить проблему с внешнеторговым балансом, то в этот раз он идет во власть с группой единомышленников, достаточно радикальных, чтобы прогнуть под себя изменчивый мир.

Международная обстановка на момент инаугурации остается сложной для США и западного мира, несмотря на отдельные важные успехи, вроде завершения военной операции Израиля в секторе Газа или падения режима Асада в Сирии. Непростая ситуация и в экономике США: дефицит бюджета вырос на 40% в четвертом квартале прошлого года, а расходы федерального правительства США превысили доходы на 711 млрд. долларов - это новый рекорд .

Трамп не является сторонником глобализации. Он угрожает Евросоюзу высокими торговыми пошлинами, обещает игнорировать "зеленую повестку" и развивать добычу углеводородов. Его рецепт спасения американской экономики не обрадует Европу.

Трамп явно готовит репрессивные меры против нелегальных мигрантов, правда, визы для работников-профессионалов отменять не собирается , к неудовольствию ряда сторонников. Почувствовав ветер перемен, крупные американские корпорации уже стали отказываться от политики по поддержанию равенства и инклюзивности в отношении расовых меньшинств, ЛГБТК+ и т.д. Так, Meta (Facebook) отменил фактчекинг (проверку фактов), который работал против сторонников радикальных взглядов и теорий заговора. На днях конгрессмены приняли акт о запрете участия трансгендерных персон в женском школьном и вузовском спорте, а сам Трамп грозится вновь изгнать таких людей из армии США. В лице Трампа к власти в Америке приходят представители антилиберальных консервативных сил. Список европейских гостей на инаугурацию Трампа говорит сам за себя: образ единой Европы у 47-го президента США теплых чувств не вызывает.

Что будет дальше?

Скорее всего, при Трампе-2 США все же начнут политику частичного изоляционизма - как в политике, так и в экономике. Новый президент явно обозначил, что его интересы концентрируются на американском континенте (Канада, Панама). Гренландию он рассматривает как своеобразный атлантический фронтир; однако все это непосредственно затрагивает интересы европейских стран. Внешнеполитическим приоритетом у Трампа (как до этого у Байдена) будет Китай, который является второй по величине экономикой мира и обладает большой армией и флотом. Противостояние с Китаем окажет самое непосредственное влияние на международную торговлю и стабильность в Евразии.

Для Европы, конечно, особый интерес представляют собственная торговля с США, участие американцев в НАТО и судьба Украины. Во всех трех случаях особого повода для оптимизма нет.

Судя по всему, Евросоюз будет интересовать Трампа лишь в утилитарном смысле. Как и во времена первого президентства, Трамп будет пытаться сокращать дефицит внешнеторгового баланса США (когда покупают больше, чем продают) за счет различных "сделок", которые он будет нахраписто навязывать всем, кому только можно, продолжая кампанию по заманиванию производств в США (в первую очередь, автопром и химическую промышленность) и вводя высокие пошлины против "непокорных".

Европа в условиях энергетического кризиса попытается улучшить свое положение, наращивая импорт американских энергоносителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает и дальше замещать российский газ американским. При этом ЕС будет пытаться сохранить для себя легкий доступ на премиальный американский рынок.

В отношении российско-украинской войны, Трамп неоднократно заявлял о необходимости скорейшего заключения мира. Усадить Путина за стол переговоров с Зеленским команда Трампа планирует с использованием "кнута и пряника", увеличивая или уменьшая санкционное давление в зависимости от обстоятельств. Нынешнюю позицию Кремля уже озвучил помощник президента РФ Николай Патрушев: Москва хочет договариваться с Вашингтоном обо всем напрямую , не подключая к данному процессу ни Украину, ни ЕС.

Россия - главная проблема именно для Европы. Однако "сделка по Украине", возможно, будет заключаться именно между Трампом и Путиным. Скорее всего, договоренности будут включать создание в Украине и даже за ее пределами демилитаризованных зон, решение вопроса о нахождении в Европе ракет средней и малой дальности, возможность частичной отмены американских санкций. Впрочем, не исключено, что никаких переговоров в ближайшее время не будет.

Что касается судьбы НАТО, то ранее организация интересовала Трампа лишь как способ побудить европейцев больше тратиться на оборону, в том числе увеличивая закупки американских вооружений (США является лидером среди стран-экспортеров вооружения). Организация уже начала расширять свою сферу деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, там, где это будет интересно любой американской администрации. Но в случае радикального сокращения участия США в работе НАТО при Трампе (что вполне возможно), остро встанет вопрос о европейской оборонной самодостаточности и создании европейской армии . В ЕС явно готовы к негативному сценарию: уже принимаются меры, чтобы придать импульс ускоренному развитию в ЕС оборонной промышленности. Серьезно настроены и в Латвии. Президент страны Эдгар Ринкевич предупредил , что после прихода Трампа придется решать "серьезные дилеммы". Например, ожидается, что США выйдут из Парижского соглашения по климату, а без участия Вашингтона многие цели соглашения не будут достигнуты. Другой важный вопрос - расходы на безопасность. По мнению Ринкевича, Латвии нужно думать об увеличении оборонного бюджета до 4% от ВВП.

Что еще произошло?

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня встретилась с представителями Службы госдоходов и Госагентства занятости по вопросу не выплаченных по ошибке пенсий. Обещано, что до конца недели пенсионеры получат свои деньги.

Военная полиция начала ведомственную проверку по факту обнаруженного в интернете объявления, авторы которого предлагают за 3000 евро помочь гражданам ЛР избежать службы в Национальных вооруженных силах Латвии.

С 21 по 28 января Латвийский национальный художественный музей представит уникальную возможность увидеть статуэтку "Золотой глобус", которую получил анимационный фильм "Поток" Гинтса Зилбалодиса.

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