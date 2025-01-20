Силиня: пенсионеры получат не выплаченные из-за ошибки пенсии до конца недели

Оставшаяся часть пенсий, которую некоторые пенсионеры не получили из-за ошибки, будет выплачена до конца этой недели, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Как сообщили порталу Delfi в офисе премьер-министра, представители VID и VSAA подтвердили, что до конца этой недели пенсионерам выплатят оставшуюся часть пенсии, которая не была перечислена на их счета из-за ошибки в расчетах.