Силиня: пенсионеры получат не выплаченные из-за ошибки пенсии до конца недели

Оставшаяся часть пенсий, которую некоторые пенсионеры не получили из-за ошибки, будет выплачена до конца этой недели, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Как сообщили порталу Delfi в офисе премьер-министра, представители VID и VSAA подтвердили, что до конца этой недели пенсионерам выплатят оставшуюся часть пенсии, которая не была перечислена на их счета из-за ошибки в расчетах.
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