Потолок пенсионного возраста и необходимый стаж, доплата за советский стаж, размер минимальной пенсии по старости, ежегодная индексация, новое распределения взносов во втором пенсионном уровне, а также новый порядок налогообложения пенсий и иных доходов. Портал Delfi обобщил информацию о том, какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году.