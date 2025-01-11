Ушедший в отставку со скандалом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Eesti Ekspress говорит, что ни западные, ни иные столицы не мешали отправлять оружие украинцам в преддверии вторжения России в Украину — Джонсон столкнулся с тактикой затягивания со стороны собственного государственного аппарата, представители которого, по всей видимости, надеялись убедить Джонсона изменить свое мнение. Тщетно.
Но Ханса Х. Луйка заинтересовала поездка Джонсона в подвергающийся атакам путинских войск Киев: британец стал первым западным лидером, который это сделал. В интервью Джонсон рассказывает, что даже лондонские чиновники пытались воспрепятствовать отправке противотанковых ракет украинцам перед началом войны. Именно такие британские премьер-министры могут в один прекрасный день решить судьбу стран Балтии.
Борис Джонсон даже планировал рейд британского флота в Нидерланды, чтобы забрать вакцины Astra Zeneca, купленные британцами и хранящиеся в Европе. Так пишет Джонсон в своих мемуарах. Этот вопрос в интервью из-за нехватки времени остался без ответа, но на ряд вопросов об Украине ответы были даны.
Полное видео интервью с озвучкой на русском языке можно посмотреть здесь.
Ханс Х. Луйк: Дорогие друзья, чтобы открыть серию политических интервью этого года, я предлагаю вам беседу с достопочтенным Борисом Джонсоном. Добро пожаловать!
Борис Джонсон: Здравствуйте! Благодарю и спасибо, что пригласили меня! Я очень рад быть здесь!
Ханс Х. Луйк: Не будете ли вы так любезны рассказать мне о событиях 8 и 9 апреля 2022 года, когда вы в начале войны тайно совершили свою смелую и вдохновляющую поездку в Киев, чтобы поддержать президента Зеленского?
Борис Джонсон: Позвольте мне сказать, что об этой поездке было сказано много ерунды, особенно в Кремле, который продолжает лгать и распространять всякую чушь. Нужно помнить, что в то время российские оккупанты все еще контролировали весьма значительную часть территории Украины. Россияне находились всего в 30 км от Киева. И хотя украинцы отбросили их от Киева с необычайным героизмом, война явно могла пойти в любую сторону. Не было никаких сомнений, что в апреле 2022 года целью Путина все еще было завоевать всю Украину. На самом деле, я считаю, что он до сих пор хочет этого. И люди сейчас повторяют огромную ложь, говоря, что украинцы могли тогда заключить сделку. Какая же ложь!
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