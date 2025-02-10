Как Трамп разрушает однополярный мир и почему это должно беспокоить страны Балтии

За три недели с момента инаугурации команда Дональда Трампа успела устроить настоящий погром в правительстве США. Прекращена работа целых министерств, парализована правоохранительная система, отправлены в отпуска и уволены тысячи чиновников. Казалось бы, все эти шаги касаются исключительно внутренней политики, до которой простым обывателям за океаном нет никакого дела. Однако, то, что происходит в Америке, касается жителей балтийских стран напрямую.

На прошлой неделе Трамп попытался ввести пошлины против Канады и Мексики, ввел их против Китая и пригрозил ввести против стран ЕС. В прошлую пятницу он пообещал ввести на этой неделе ответные тарифы против всех стран мира. Это значит, что США введут на импортную продукцию других стран такие же пошлины, которые действуют на американские товары в этих странах. Вчера он объявил , что введет в течении ближайших двух дней 25% импортные пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США.

Страны ЕС, в первую очередь Германия и Великобритания, экспортируют в США сталь – но сравнительно немного, около 3,6 млн тонн в год. Тем не менее, введение пошлин может привести к сокращению производства, потере рабочих мест и снижению объемов внутренней торговли между странами ЕС. То же самое касается других секторов экономики, от сельского хозяйства до авиаперевозок и туризма.

На фоне попыток отгородить американскую экономику от всего мира американские фермеры, многие из которых голосовали за Трампа, готовятся нести убытки. Предыдущая тарифная война с Китаем в 2018 году привела к ответным пошлинам на американскую сельхозпродукцию. Результатом стали массовые сокращения и падение продаж американской сельхозтехники, как внутри страны, так и на экспорт – в Китай. Сейчас картина может повториться. Американские фермеры перестали закупать сельхозоборудование еще в прошлом году. Склады торговцев сельхозтехникой в США забиты нераспроданными тракторами. Сейчас фермеры ждут роста цен на удобрения, которые поставляет в США, в первую очередь, Канада, которую Трамп тоже собирался наказать тарифами.

Погром, произведенный Илоном Маском и его "департаментом госэффективности (DOGE)" в агентстве USAID тоже ударил по американским фермерам. В прошлом году американское правительство закупило для USAID почти миллион тонн зерновых на полмиллиарда долларов. Теперь закупки остановлены, и неизвестно, возобновятся ли они вообще.

При чем тут USAID

Казалось бы, почему это должно волновать жителей стран Балтии?

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