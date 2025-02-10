В Латвии не хватает оценки того, на что выделяются общественные деньги: чиновникам не хватает компетентности, чтобы измерить не только бухгалтерские показатели, но и важность конкретных кейсов для развития отрасли. С другой стороны, для политика некомпетентность — это норма, считает директор театра Dailes Юрис Жагарс. Так он в интервью для Delfi TV оценил политическую активность в сфере культуры на волне успеха анимационного фильма "Поток" (Straume).
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