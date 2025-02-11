Как у сторонников, так и у противников удаленной работы есть множество аргументов, и одно решение для всех не действует. Если депутаты Сейма должны участвовать в заседаниях комиссий очно, то участие экспертов допустимо и удаленно, заявила спикер парламента Дайга Миериня в программе Spried ar Delfi. По мнению руководителя Балтийского института корпоративного управления в Латвии Андриса Графса, отмена удаленной работы точно не сдвинет с места застрявшие законопроекты. Вместо этого нужно говорить о целях учреждений, о способности начальников руководить командой и контролировать достижение результатов.
Миериня считает, что больше невозможно применять один и тот же формат работы ко всем в общественном секторе, и вопрос о том, какой формат лучше для достижения поставленных целей, должен решать руководитель каждого учреждения. Правда, она все же признала, что депутаты Сейма должны очно участвовать в заседаниях комиссий.
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