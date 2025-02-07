Почему госслужащие против отмены удаленки? Главное в пятницу, 7 февраля

Латвия готовится к отключению от БРЭЛЛ. СГБ поговорила с лидером "Стабильности" Алексеем Росликовым, заподозрив его в высказываниях, направленных против латышей. Латвийцы продолжают активно ездить в Беларусь, и все громче звучат призывы ограничить поездки туда. А сотрудники системы госуправления ополчились на первых лиц государства за настоятельную рекомендацию вернуться в офисы с "удаленки", в которую ушли еще во времена Covid-19. Об этом - подробнее.

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Что случилось?

Сотрудникам госуправления надо перейти на очный формат работы, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич. Его поддержали спикер Сейма Дайга Миериня и премьер Эвика Силиня. Последняя сказала, что "надо дать четкий сигнал, что ходить на работу - это норма". "Удаленная работа стала неконтролируемой", - признал глава Госканцелярии Райвис Кронбергс. По его словам, не это было целью перехода на "удаленку" во время пандемии.

Ответ профсоюза госслужащих и муниципальных работников был резким : ни президенту и ни премьеру решать в каком формате нам работать - это должен делать руководитель конкретного учреждения. Все зависит от специфики работы: в случаях, если нужен очный контакт с клиентами - присутствовать надо, а аналитическая работа может производиться из дома. К тому же: в госуправлении наблюдается дефицит кадров - и приходится привлекать сотрудников не и Риги, а из регионов.

Начался и сбор подписей на платформе общественных mananabalss.v - за сохранение для сотрудников госуправления возможности трудиться удаленно. К моменту публикации этого материала в рекордные три дня собрано уже больше 9000 подписей, почти нет сомнений, что в ближайшие дни количество подписантов возрастет до необходимых для рассмотрения в Сейме 10 тысяч - и политическая дискуссия продолжится на новом уровне. Все громче звучат в инфопространстве и обвинения первых лиц государства в популизме.

Почему это важно?

Во-первых, в отличие от частного бизнеса систему госуправления кормим мы с вами - налогоплательщики. Поэтому дискуссии об эффективности работы госаппарата, целесообразности затрат на его содержание всегда уместен.

Во-вторых, после пандемии гибридный режим работы, совмещающий присутствие дни и "удаленку" - объективная реальность. Однако споры об эффективности форматов работы будут продолжаться еще долго.

В-третьих, возможность работать из дома ставит "белых воротничков" в более привилегированное положение по сравнению с "синими". Те, кто трудится на производстве, лечит людей, крутит руль, стоит за прилавком, служит в армии или полиции, возможности работать удаленно объективно не имеют. Пандемия обнажила проблему социального неравенства, и этот тренд по-прежнему в топе. В какой-то степени это возврат к проблематике буржуазного классового общества - как завещал еще Карл Маркс.

В-четвертых, дискуссия об "удаленке" - надводная часть айсберга. Весь прошлый год одна из самых обсуждаемых тем в инфопространстве - рост зарплат в госсекторе, более быстрый чем в частном, что не соответствует реальному росту экономики. В этом году рост зарплат в госсекторе заморожен, но не приостановлен. Адекватно ли вознаграждение объему и качеству работы сотрудников госуправления - этот вопрос закономерно должен был появиться в повестке дня.

Что дальше?

Глава Госканцелярии Райвис Кронбергс признал, что режим работы в госуправлении может быть гибридным. Нельзя, по его словам, принять Правила Кабинета министров, которые обяжут всех госслужащих постоянно физически присутствовать на рабочем месте. В то же время Кронбергс считает, что нужно навести порядок: учреждениям следует пересмотреть внутренние процедуры или решения, принятые во время пандемии, и установить, что существует "нормальное рабочее время", когда нужно ходить на работу. Нужно и установить правила удаленной работы.

Если на manabalss.lv соберут 10 000 подписей (а дело идет к этому), то состоится и политическая дискуссия в Сейме. Для госслужащих это рискует, как ни странно, обернуться минусом. Депутаты обычно опасаются однозначной солидаризации с чиновничеством - это не по душе многим избирателям. Оппозиция может вновь заявить о неэффективности работы госаппарата, и необходимости сократить расходы на его содержание.

Важен тут и глобальный контекст. Во-первых, Латвии предстоит повышать расходы на оборону до 5% от ВВП, как на этом настаивает Дональд Трамп. В нынешней экономической ситуации это возможно только за счет сокращения расходов на иные цели или же увеличения госдолга. Поэтому вопрос о сокращении затрат на содержание госаппарата вновь может оказаться "на столе". А, во-вторых, Трамп задал соответствующий тренд, создав в США Департамент эффективность госуправления - под руководством Илона Маска и с главной задачей сократить госрасходы. И с этой точки зрения первые государственные лица Латвии - вполне в тренде.

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