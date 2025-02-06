Прощай, "атмосфера, как в СССР" и бюджетные зубы? Туризм из Латвии в Беларусь могут сильно ограничить

Жители Латвии, которые отправляются в Беларусь с туристической или любой другой целью, рискуют быть завербованными, необоснованно задержанными и даже попасть в тюрьму, не устают предупреждать Служба госбезопасности и МИД. Возможность страны помочь попавшим в неприятности подданным - минимальна. Сообщалось и про другие опасности, например, вспышки гепатита С. Тем не менее туда едут десятки тысяч жителей Латвии, а в новогодние праздники случилось настоящее паломничество к Дед Морозу в Беловежскую пущу. Результат печальный.
На сегодня четверо латвийцев обвиняются в Беларуси в политически мотивированных преступлениях. Трое обратились за помощью к Министерству иностранных дел. Парламентский секретарь министерства Даце Мелбарде рассказала, что их обвиняют в критике режима, поддержке санкций, угрозах национальной безопасности, оскорблении достоинства и чести в виде критики в адрес руководства страны. Возможности Латвии помочь этим людям сильно ограничены. Почему люди по-прежнему туда ездят?
"Можно было бы обсудить политически то, как ограничить в будущем туризм в Беларусь и Россию", - заявила Даце Мелбарде.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv