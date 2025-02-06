Прощай, "атмосфера, как в СССР" и бюджетные зубы? Туризм из Латвии в Беларусь могут сильно ограничить

Жители Латвии, которые отправляются в Беларусь с туристической или любой другой целью, рискуют быть завербованными, необоснованно задержанными и даже попасть в тюрьму, не устают предупреждать Служба госбезопасности и МИД. Возможность страны помочь попавшим в неприятности подданным - минимальна. Сообщалось и про другие опасности, например, вспышки гепатита С. Тем не менее туда едут десятки тысяч жителей Латвии, а в новогодние праздники случилось настоящее паломничество к Дед Морозу в Беловежскую пущу. Результат печальный.

На сегодня четверо латвийцев обвиняются в Беларуси в политически мотивированных преступлениях. Трое обратились за помощью к Министерству иностранных дел. Парламентский секретарь министерства Даце Мелбарде рассказала, что их обвиняют в критике режима, поддержке санкций, угрозах национальной безопасности, оскорблении достоинства и чести в виде критики в адрес руководства страны. Возможности Латвии помочь этим людям сильно ограничены. Почему люди по-прежнему туда ездят?

"Можно было бы обсудить политически то, как ограничить в будущем туризм в Беларусь и Россию", - заявила Даце Мелбарде.

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