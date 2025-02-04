Латвия еще больше закрывается от россиян. Главное во вторник, 4 февраля

Президент Эдгар Ринкевич хочет заставить депутатов Сейма ходить на работу, в Даугавпилсе 20 учителей решили уволиться из-за проверок знания госязыка. В Латвии растет спрос на подержанные электромобили, а министр обороны Андрис Спрудс призвал латвийцев не ездить в Россию и Беларусь. Про эту тему и расскажем подробнее, ведь Латвия собирается еще больше закрыть свои границы для россиян и белорусов.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Латвия планирует существенно усложнить процесс выдачи виз гражданам России и Беларуси. Министерство иностранных дел подготовило законопроект , который фактически ограничивает прием заявок на оформление виз от россиян и белорусов, за исключением нескольких групп. Среди них: близкие родственники поданных Латвии или граждан стран ЕС и Европейской экономической зоны, россияне, чей въезд в Латвию связан с гуманитарными соображениями, а также те, у кого уже есть право на нахождение в ЛР.

Исключения сделают также для работников посольства России и обслуживающего технического персонала. В отдельных случаях дипломатические и консульские представительства Латвии будут принимать заявки на визы и от других граждан РФ, но только если это отвечает национальным и внешнеполитическим интересам страны.

Аналогичные правила будут распространяться и на граждан Беларуси, правда, для них в группу исключения также внесут моряков, которые должны попасть на место работы или вернуться домой, работников транспортных предприятий, прибывающих в Латвию для выполнения своих обязанностей. Также гражданам Беларуси оставят возможность подавать прошения на долгосрочную визу.

Разработанные МИДом правила сохраняют те ограничения на въезд в Латвию для россиян, которые были введены в сентябре 2022 года (даже если действующая виза у них есть). Для граждан Беларуси подобных ограничений нет, поскольку это противоречило бы позиции Евросоюза по вопросу мобильности белорусских граждан (эту позицию поддерживает и белорусская оппозиция).

Необходимость ужесточения регулирования МИД объясняет желанием "предотвратить въезд в Латвию иностранцев или других лиц из групп риска, связанных со службами разведки и безопасности России".

Добавим, что это не первая подобная инициатива латвийского правительства. Министерство внутренних дел на днях представило законопроект , ограничивающий права граждан России и Беларуси на покупку недвижимости и работу с "критической инфраструктурой".

Почему это важно?

Свобода передвижения - повсеместно признанное право человека, которое, однако, можно ограничить в интересах государственной или общественной безопасности. Когда полвека назад международное сообщество вырабатывало эти подходы, закрытыми от внешнего мира оказались страны коммунистического блока. Сейчас ограничения вводятся именно демократическими странами, тогда как Россия и Беларусь демонстративно упрощают правила въезда для жителей Евросоюза.

Литовские власти даже оценивают сейчас риски , которые несут поездки их граждан в "гости к Лукашенко". Силовые ведомства Латвии настоятельно рекомендуют своим соотечественникам воздержаться от посещения России и Беларуси, однако латвийцы продолжают путешествовать по этим направлениям. При этом по данным Службы госбезопасности, в 2024 году число поездок в РФ увеличилось почти вдвое по сравнению с 2023-м.

В странах, граничащих с Россией и Беларусью, равно как и в странах Восточной Европы наблюдается тенденция к ужесточению миграционного законодательства, и не только. Ограничения на получение виз для в отношении граждан России и Беларуси имеются в Литве и Эстонии . У соседей они оформлены как "санкции", видимо, чтобы избежать обвинений в нарушении права ЕС. В некоторых случаях дополнительные ограничения вводят даже коммерческие структуры: скажем, польская авиакомпания LOT отказывала в посадке даже гражданам России, постоянно проживающим в Евросоюзе: это выходит за рамки санкций, установленных официальной Варшавой.

Ограничения в отношении россиян в некоторых случаях идут дальше просто (не)выдачи виз. Например, в Чехии приняли закон Lex Ukrajina, по которому натурализация для граждан России возможна, только если они откажутся от российского паспорта. Это практически неосуществимо для политических эмигрантов, и власти не могут этого не знать. Более того, дискриминация в отношении определенного гражданства при натурализации напрямую запрещена международным правом .

В Эстонии при натурализации всегда требовался отказ от российского гражданства (как и любого другого). Однако северные соседи задумали лишить права голоса на местных выборах граждан третьих стран, выключая более 70 тысяч граждан России и несколько тысяч граждан Беларуси. На сегодня местные органы власти выбираются всеми постоянными жителями. Чтобы изменить данную ситуацию, в Эстонии необходимо внести поправки в конституцию страны. Негражданам (лицам без какого-либо гражданства) право голоса пока планируют оставить.

В соседней Финляндии сейчас рассматривается законопроект, который призван запретить сделки с недвижимостью для граждан тех стран, которых Евросоюз признал нарушившими территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны. Целью запрета являются, прежде всего, граждане России. Финляндия уже некоторое время держит границу с Россией полностью закрытой. Усиленные меры безопасности, например, не позволили местному школьнику с российским гражданством принять участие в экскурсии на АЭС.

Что дальше?

Пока трудно сказать, как изменится ситуация в Европе на фоне возможных переговоров об окончании российско-украинской войны. В любом случае, доверие к России и Беларуси в странах ЕС подорвано надолго, что неизменно сказывается здесь на положении граждан этих стран.

В отношении законопроекта, подготовленным латвийским МИДом, в юридических кругах уже возникли дискуссии. Самое спорное место будущих правил – они, по сути, ограничивают для большинства заявителей саму возможность подать заявку на оформление визы.

С одной стороны, логично: если россияне всё равно с этой визой не смогут въехать, зачем её выдавать? С другой стороны, это противоречит мнению Еврокомиссии от 30 сентября 2022 года: в нем говорится, что граждане России могут считаться потенциально опасными, но все равно нужна индивидуальная оценка - и при выдаче визы, и при пересечении границы. Если заявка на визу даже не принимается, оценить случай в индивидуальном порядке невозможно. На это указало в своем заключении и латвийское Министерство юстиции: ведомство считает, что отказать в визе можно по соображениям безопасности, но уже в ходе рассмотрения заявления, а не отказываясь это заявление принять.

Визовый кодекс предусматривает обжалование отказа в визе. Вероятно, чтобы не допустить такого сценария, МИД и предлагает просто не принимать документы. В любом случае, если этот пункт останется в окончательной редакции, то могут последовать судебные иски, в том числе с привлечением международных судов.

Подготовленный МИДом законопроект сейчас находится на рассмотрении правительства.

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