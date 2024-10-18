Служба госбезопасности (СГБ) повторно обращается к жителям Латвии с призывом во время осенних школьных каникул воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. СГБ предупреждает о высоких рисках разведки и вербовки на территории этих государств.

Служба госбезопасности обращает внимание на то, что латвийские ведомства имеют ограниченные возможности помочь своим гражданам, оказавшихся в сложных обстоятельствах в России или Беларуси.

СГБ также напоминает, что в нынешних условиях возможности российских и белорусских спецслужб получать разведданные на территории Латвии ограничены. Поэтому спецслужбы этих государств заинтересованы в вербовке граждан Латвии, въехавших на территорию РФ и РБ.

Служба госбезопасности предупреждает, что сотрудники российских и белорусских спецслужб без колебаний будут использовать угрозы, шантаж и другие незаконные методы на территории своей страны, чтобы попытаться принудить к сотрудничеству.

В СГБ напоминают, что первая попытка вербовки зачастую происходит на пункте пограничного контроля, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников или представителей правоохранительных органов, а также любых других российских или белорусских учреждений. Кроме того, представители спецслужб России и Белоруссии могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора.

Учитывая все эти факты, СГБ настоятельно рекомендует жителям Латвии не ездить в Россию и Беларусь во время предстоящих праздников. Если же поездка по какой-то причине неизбежна, Служба госбезопасности рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем содержится рабочая или конфиденциальная информация.

В СГБ напомнили, что на пункте пограничного контроля с вашего мобильного телефона могут быть изъяты данные, также он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасным выбором станет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которого можно избавиться после поездки. Также не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители информации.

СГБ также призывает учитывать признаки, которые могут указывать на контакт с представителем российских или белорусских спецслужб при пересечении границы. В частности, вам могут более тщательней проверять и расспрашивать люди в обычной одежде, а не в форме пограничника.

Также человек может задавать вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, например, о ситуации в Латвии, об отношении к событиям в Украине, о прибывших в Латвию военных беженцах, о поддержке, которую Латвия оказывает Украине, и задавать частные вопросы – о месте работы, выполняемых обязанностях, финансовом положении.

СГБ также предупреждает, что въезжающим в Россию или Беларусь могут быть предъявлены обвинения в правонарушении или преступлении, чтобы таким образом заставить сотрудничать со спецслужбами в обмен на освобождение от ответственности. Также въезжающим могут дать номер телефона, по которому они смогут позвонить в следующий раз, когда прибудут в эту страну.

В случае подозрительных контактов с российскими или белорусскими спецслужбами СГБ призывает обращаться по круглосуточному телефону 67208964 или писать на мейл info@vdd.gov.lv. СГБ гарантирует заявителю информации конфиденциальность.

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