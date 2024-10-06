"Только думайте недолго! Сейчас людям зарплата прийдет — вмиг все путевки разберут!" — говорит сотрудница одной из латвийских турфирм. Речь идет о бюджетных поездках в Беларусь — на шопинг, в санатории, на Рождество и Новый год "в гости к беловежскому Деду Морозу". Для жителей Латвии безвизовый режим с Беларусью действует с апреля 2022 года, для Эстонии — с 19 июля этого. Несмотря на предупреждения МИДов, жители обеих стран продолжают отдыхать в Беларуси, в том числе через турфирмы. Могут ли у них возникнуть проблемы? Рассказываем.

"Самобытная культура при минимальном бюджете", "образцовый порядок на центральных улицах городов", "музеи и достопримечательности", "натуральные продукты высокого качества по доступным ценам", "гастрономы, которые очень похожи на магазины из СССР"… Так заманивают бюджетного туриста анонсы автобусных поездок.

В рекламных текстах, конечно, не значится, что территория этих "синеоких" далей в феврале 2022 года использовалась Россией в качестве плацдарма для нападения на Украину. Здесь в прошлом году было размещено российское ядерное оружие. С родины белопущинского Деда Мороза в Латвию прорывается поток ближневосточных беженцев, которые замерзают на границе. Скорее всего, отсюда же в Латгалию прилетел дрон с 45 кг взрывчатки, которая (уж и неясно кого благодарить) не разорвалась.

МИДы Латвии и Эстонии предупреждают, что ездить в Беларусь опасно, но прямого запрета на поездки нет. К тому же доходы Новый год в Шарм-эль-Шейхе или даже новые зубы в стоматологической клинике может себе позволить не каждый. А тут все рядом, бюджетно и без виз…

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