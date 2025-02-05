Перед отключением от БРЭЛЛ в электросети Эстонии вышел из строя очередной энергоблок
Fоtо: Sven Arbet/Delfi Meedia

Накануне предстоящего в выходные отключения стран Балтии от энергосистемы России и Беларуси, известной как БРЭЛЛ, в Эстонии за неделю вышли из строя электростанция и еще один энергоблок на теплоэлектростанции, сообщает портал Delfi.ee.

Энергетическая компания Eesti Energia сообщает, что согласно плану ремонта, вышедший из строя шестой энергоблок вернется в рабочее состояние 6 февраля - то есть, до отключения от БРЭЛЛ, запланированного на 8 и 9 февраля.

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