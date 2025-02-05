"Ничего нельзя знать". Ринкевич ответил на вопрос, грозил ли он парламентским фракциям роспуском Сейма

"Ничего нельзя знать. Жизнь развивается стремительно," — так президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 5 февраля, ответил на прямой вопрос журналиста агентства LETA о том, напоминал ли он на прошлой неделе руководителям парламентских фракций, что у него есть право инициировать референдум о роспуске Сейма. Якобы было сказано, что президент может прибегнуть к этой мере, если политики не решатся на непопулярные, но необходимые решения до истечения срока.

Президент уточнил, что, согласно Сатверсме, он не может распустить Сейм, а может только инициировать референдум, на котором народ решит, должен ли парламент быть распущен. В случае, если народ выступит против роспуска Сейма, президент уходит в отставку. Если граждане поддерживают роспуск Сейма, распускается парламент и проводятся новые выборы.

Президент Латвии на пресс-конференции перечислил те ситуации, при которых вопрос о роспуске Сейма может появиться в повестке дня. "Неспособность Сейма в течение долгого времени принять госбюджет. Если возникает ситуация, при которой Сейм несколько раз не может утвердить правительство, проваливается одна попытка за другой. В-третьих, если есть существенный конфликт между разными ветвями власти - между судебной и законодательной, в меньшей степени - между законодательной и исполнительной. Ну и да, конечно, если Сейм демонстрирует свою в известной мере существенную недееспособность", - пояснил Ринкевич.

"Ответ на вопрос, что я допускаю или не допускаю во время срока своих полномочий: ничего нельзя знать. Жизнь развивается стремительно", - сказал президент.

Почему возник вопрос о роспуске Сейма?

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