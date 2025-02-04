Настал последний для Сейма и госуправления срок вернуться с удаленной на очную работу, считает Ринкевич

Уровень доверия общества к власти низкий - и ситуация оценивается как критическая, заявил на пресс-конференции после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней президент Латвии Эдгар Ринкевич. В конце марта президент подаст в Сейм законопроект об упрощении процесса созыва референдумов. Спикер Сейма позитивно оценила эту идею, и заявила, что нужно либерализировать законодательство, регулирующее проведение референдумов не только государственного, но и муниципального уровня. Также Миериня выступает за пересмотр всей системы избрания Сеймом государственных должностных лиц.

По словам Ринкевича, доверие общества власть может вернуть только целенаправленной работой.

"У нас по-прежнему ситуация такая, что в нашем Сейме, особенно в комиссиях, не на пленарном заседании, а в комиссиях часто работают частично удаленно, частично очно. На мой взгляд, это последнее время и для Сейма, и для всего государственного управления показать пример и перейти на очную работу. Об этом мы говорили и с руководителями фракций в начале января, и с премьер-министром, и с председателем Сейма. Я надеюсь, что это движение произойдет. Неприемлемы какие-либо оправдания, что у кого-то нет времени приехать и так далее", - сказал президент.

По словам Ринкевича, удаленная работа в госуправлении не способствуют доверию общества к власти. А работа, отметил президент, происходит не только за компьютером, но и необходимо очное участие в переговорах и встречах.

Спикер Сейма Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян) со своей стороны намерена на следующей неделе созвать собрание председателей фракций, чтобы обсудить порядок работы парламента. "Чтобы мы немного больше думали о государстве, а не только на партийном уровне. И чтобы действовали в интересах государства", - подчеркнула Миериня.

На встрече Ринкевич и Миериня также - по итогам скандального отбора кандидатов на пост главы Банка Латвии - обсудили и порядок выдвижения должностных лиц. "На мой взгляд, было бы полезно пересмотреть всю систему избрания высших государственных должностных лиц. Поскольку сейчас порядок избрания очень разный. В одном случае выдвигает Кабинет министров, в другом - президент. И, например, сейчас комиссия Сейма работает как комиссия по отбору персонала в связи с выдвижением члена Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).", - пояснила свою позицию спикер парламента. По ее словам, пересмотрев всю систему, нужно прийти к мнению, кто выдвигает конкретное должностное лицо, в какие сроки - в том числе, чтобы у общества была возможность получить информацию.

Ранее Ринкевич заявил, что кандидатуру главы Банка Латвии и главы Госконтроля должен президент страны.

Миериня позитивно оценила инициативу Ринкевича пересмотреть законодательство, регулирующее созыв референдумов. Спикер Сейма хотела бы, чтобы изменения коснулись референдумов не только государственного, но и муниципального значения - сейчас такие голосования, по словам Миерини, в самоуправлениях можно проводить только по трем вопросам. "Это о планах строительства самоуправления, об устойчивой стратегии развития и о роспуске думы самоуправления. Одновременно видим, что есть целый ряд вопросов, которые для жителей важны и существенны, и нужно дать жителям возможность дискутировать, высказывать свои мысли и в конце концов через референдум высказать свое мнение", - считает Миериня.

17 февраля в Рижском замке состоится дискуссия депутатов Сейма и экспертов в области конституционного права в связи с анонсированной

законодательной инициативой президента о снижении порога инициирования референдумов. Речь, по словам Ринкевича, пойдет также "о взаимоотношениях в нашем обществе, об участии общества, о порогах референдумов, о порядке выдвижения должностных лиц, были и вопросы, инициированные руководителями фракций - об избирательной системе".

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