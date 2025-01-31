Следует пересмотреть условия инициирования всенародных голосования, уже повторно заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. На этот раз он акцентировал эту тему на встрече в Рижском замке с руководителями всех семи парламентских фракций - как коалиционных, так и оппозиционных. Реакция правительственных фракция - сдержанная.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи с глава фракций Сейма обсуждались задачи, которые следовало бы выполнить парламенту в первой половине этого года, а также то, что растет недоверие общество с государственным учреждениям.

Растет недоверие к власти

Ринкевич указал, что сейчас в обществе сейчас возникают недоумение и обоснованные вопросы о действиях и эффективности институтов государственной власти. Многократные срывы кворума в Сейме, отказ законодательного органа от ревизии государственных расходов Госконтролем, чрезмерная доля удаленной работы в государственном управлении, отказ внести в законодательство поправку,

которая предусматривало введение уголовной ответственности за сговоры при госзакупках, слишком медленная работа по сокращению бюрократии, а также процесс избрания на пост президента Банка Латвии - это лишь некоторые, по мнению президента, примеры.

Также Эдгар Ринкевич обсудил с представителями фракций Сейма необходимость пересмотра условий для инициирования народного голосования. Вновь было подчеркнуто, что изменения не должны затрагивать так называемое "ядро Сатверсме" или основные аспекты конституционной идентичности.

Президент страны выслушал председателей фракций. На 17 февраля запланирована повторная встреча с представителями парламентских фракций, на совместные переговоры будут приглашены и эксперты После этих консультаций Ринкевич представит законодательные инициативы, связанные с инициированием референдумов.

Как отреагировали главы фракций?

Председатель фракции премьерского "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс, выражая свое личное мнение, сказал агентству LETA, что обсуждение предложенного президентом вопроса необходимо, но при этом снижение порога для созыва референдума может стать инструментом популизма, поэтому нужно выслушать различные мнения.

Напомним, что сейчас референдум по той или иной законодательной инициативе созывается в случае, если за это подписались не менее 10% от всех граждан Латвии, имеющих право голоса. Процедура созыва референдумов была усложнена после всенародного голосования 2012 о присвоении русскому языку статуса официального, который был проигран. Однако итогом стало изменение законодательства. После 2012 году народу Латвии ни разу не удавалось созван референдум.

Председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Сейме Харий Рокпелнис отметил, что он негативно оценивает инициативу, поскольку снижение порога могут использовать различные популистские силы, учитывая, что подписи, собираемые через разные платформы, можно будет использовать для политических игр.

Тем не менее, фракция СЗК открыта для обсуждения предложенного президентом вопроса.

История вопроса

Как уже сообщал портал Delfi, в среду, 29 января, президент Эдгар Ринкевич объявил на еженедельной пресс-конференции о том, что намерен в ближайшие месяцы подать в Сейм свою законодательную инициативу о снижении порога для инициирования референдумов.

Президент объяснил, что согласно его плану, сниженный порог не мог бы быть использован в вопросах, касающихся ядра Сатверсме. Там, по его мнению, пороги являются адекватными.

"Ядром Сатверсме" принято называть статьи Основного закона, которые можно поменять только в ходе всенародного голосования - это 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я и 77-я статьи.

1-я статья: Латвия - независимая демократическая республика,

2-я статья: государственная суверенная власть в Латвии принадлежит народу,

3-я статья: территория Латвии согласно международным договорах входят Видземе, Латгале, Курземе и Земгале,

4-я статья: государственным языком в Латвии является латышский, а флаг красно-бело-красный.

"Сейм избирается на всеобщих, равных, прямых, тайных и пропорциональных выборах", - гласит 6-я статья Сатверсме. Эта статья сейчас является существенным препятствием для изменения избирательной системы, хотя периодически от экспертов звучат призывы внести в действующую пропорциональную систему элементы мажориторности. Напомним, что при пропорциональной системе граждане голосуют за партийные списки, при мажоритарной - за конкретных кандидатов.

"Если Сейм внес изменения в первый, второй, третий, четвёртый, шестой или семьдесят седьмой статьи Сатверсме, то такие изменения, чтобы они приобрели силу закона, должны быть утверждены на референдуме", - гласит, соответственно, 77-я статья Сатверсме.

"Не менее чем одна десятая часть избирателей имеет право, указав свое имя, фамилию, код личности и дату подписания, подать в Центральную избирательную комиссию полностью разработанный законопроект или проект изменений в Сатверсме. Законопроект или проект изменений к Сатверсме можно подать в течение 12 месяцев с момента, когда законопроект или проект изменений в Конституцию был зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии", - гласит сейчас 22-я статья Закона "О всенародном голосовании, инициировании законов и инициативе граждан Европы".

10% - это примерно 150 тысяч граждан Латвии, достигших 18 лет. При этом нужно учитывать, что ряд граждан страны фактически проживают не в Латвии.

После "языкового" референдума 2012 года была изменена процедура сбора подписей, которая применяется для инициирования гражданами всенародного голосования о законопроекте или изменений в Сатверсме, а также для инициирования роспуска Сейма. С тех пор в Латвии не проводился ни один референдум, хотя в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) было подано несколько десятков законодательных инициатив. С тех пор ни одна инициатива не собрала необходимое количество подписей для того, чтобы быть представленной в Сейм.

До референдума 2012 года процедура созыва всенародных голосований была иной. Инициативные граждане должны были самостоятельно собрать всего 10 000 подписей под законодательной инициативой. Дальше уже Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявляла, администрировала и проводила сбор необходимых для объявления референдума подписей 10% избирателей. И хотя подписи нужно было собрать в течение месяца, этот процесс был организован за госсчет: подписаться можно было на избирательных участках. В случае, если удавалось собрать 10% подписей - созывался сам референдум. То, что этот механизм работал, свидетельствует статистика ЦИК: с 1995 по 2012 год подписи 10% граждан собирались в стране 12 раз: например, в 1999 году граждане Латвии не допустили приватизацию ГАО Latvenergo.

Сейчас подписи 10% избирателей собираются за счет и усилиями организаторов.

В ЦИК подавались несколько инициатив по изменению процедуры инициирования референдумов, но они не увенчались успехом. Последняя из них была зарегистрирована в конце октября 2024 года. Ее инициаторы призывают отменить процедуру, утвержденную более десяти лет назад, которая на практике сделала сложнее инициирование народного голосования.

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