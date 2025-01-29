Зачем Ринкевич хочет облегчить процесс созыва референдумов? Главное в среду, 29 января

Строительство трассы Rail Baltica может начаться уже весной. Госполиция просит предъявить обвинения в домогательствах бывшему завкафедрой музыкальной академии Марису Купчсу. NEPLP заблокировал еще семь российских сайтов, а латвийцы делятся в соцсетях фотографиями январских подснежников. Тем временем, президент страны Эдгар Ринкевич готовит для Сейма законопроект о снижении "порога" созыва референдумов. Об этом - подробнее.

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Что случилось?

Президент Эдгар Ринкевич заявил , что в ближайшие месяцы подаст в Сейм законодательную инициативу о снижении так называемого порога созыва референдумов. Никаких подробностей глава государства не предоставил.

Очевидно, речь идет о том, чтобы сделать созыв референдума народом более реальным. Сейчас референдум с подачи народа организуется только, если за такую инициативу выступят не менее 10% от всех избирателей. Последнее всенародное голосование в стране проводилось в 2012 году, до того, как были приняты поправки, которые затруднили сам процесс инициирования референдума.

Ринкевич подчеркнул, что снижение порога не должно коснуться внесения поправок в так называемое "ядро Сатверсме". Это шесть статей Основного закона, которые можно изменить только через всенародное голосование - у Сейма нет на это полномочий. Эти статьи оговаривают границы и территорию страны, то, что суверенная власть принадлежит народу, а государственный язык - латышский. Также только на референдуме можно принять решение об изменении избирательной системы, поскольку в 6-й статье Сатверсме говорится, что выборы проходят пропорционально - то есть, граждане голосуют за списки, а не за конкретных кандидатов. По мнению президента, для "ядра Сатверсме" порог инициирования референдумов должен остаться прежним - то есть, минимум 10% избирателей.

Почему это важно?

Последний референдум в Латвии состоялся в феврале 2012 года. Это было всенародное голосование о внесении поправки в Сатверсме, дающей русскому языку статус официального. Референдум закономерно был проигран: против проголосовали 821 722 избирателя из 1 098 921 принявших участие в волеизъявлении граждан. Этот референдум, накалив межэтнические отношения в стране, стал отправной точкой для реакционной политики. Со временем стало понятно: это событие коснулось не только прав русскоязычного меньшинства, но и затронуло права всех граждан Латвии.

На волне этих настроений Сейм внес поправки в законодательство, усложняющий сам процесс созыва гражданами референдумов. Любых референдумов, не только связанных с чувствительными языковыми или этническими вопросами.

До референдума 2012 года процедура созыва всенародных голосований была иной. Инициативные граждане должны были самостоятельно собрать всего 10 000 подписей под законодательной инициативой. Дальше уже Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявляла, администрировала и проводила сбор необходимых для объявления референдума подписей 10% избирателей. И хотя подписи нужно было собрать в течение месяца, этот процесс был организованза госсчет: подписаться можно было на избирательных участках. В случае, если удавалось собрать 10% подписей - созывался сам референдум. То, что этот механизм работал, свидетельствует статистика ЦИК: с 1995 по 2012 год подписи 10% граждан собирались в стране 12 раз: например, в 1999 году граждане Латвии не допустили приватизацию ГАО Latvenergo.

Сейчас инициаторы законопроекта должны сами и за свой счет в течение года собрать подписи не менее 10% граждан. Это недешево: нужно найти помещения для сбора подписей, каждая подпись должна быть заверена нотариально. С электронной подписью легче, но те же активные пенсионеры не всегда такой опцией пользуются. Да и принимались поправки, когда такая подпись еще была экзотикой. Тогда то, что демократия обходится государству в миллионы евро, перечисляемых ЦИК, было одним из аргументов в пользу изменения законодательства.

Итог - референдумов в Латвии нет уже тринадцать лет, хотя попытки собрать подписи периодически предпринимаются. В пылу борьбы за госязык выплеснули младенца: демократии в стране стало меньше. Зато теперь можно собрать онлайн не менее 10 000 подписей под инициативой на портале manabalss.lv - и законопроект будет передан в Сейм. Но это относительно эффективный механизм: парламент не обязан такой законопроект принимать.

Общим местом сейчас являются рассуждения о том, что власть оторвалась от народа. Поэтому важно вспомнить, что референдум - это самый очевидный инструмент прямой демократии.

Что дальше?

В эту пятницу Эдгар Ринкевич в Рижском замке обсудит свою идею с главами всех фракций Сейма - и коалиционных, и оппозиционных. Возможно, мы больше узнаем, в чем замысел президента, какие именно решения он хочет предложить.

В любом случае дать ход или, напротив, положить под сукно инициативу президента - компетенция Сейма. Именно парламент вносит поправки в законы.

Пока можно лишь прогнозировать реакцию политиков. С одной стороны, упрощение процесса созыва референдумов опасно для власти - это усложняет проведение решений, нужно будет считаться с угрозой всенародного голосования. С другой - громкие возражения вряд ли прозвучат: идея Ринкевича скорее вызовет поддержку в народе, поэтому даже противники инициативы могут смолчать. Оппозиция почти наверняка поддержит президента.

Однако ключевой вопрос - какими будут предложенные изменения? История показывает, что значение имеет не только сам порог инициирования референдумов, но и то, финансируется ли сбор подписей государством, как он организован. Пока о том, что будет сказано в президентском законопроекте, мы можем только гадать.

Но один плюс уже есть: впервые за более чем десять лет среди политиков и в обществе инициирована подобная дискуссия. Ведь разговоры о том, что власть оторвалась от народа стали уже общим местом.

Что еще случилось?

Госполиция просит прокуратуру с просьбой предъявить обвинения экс-преподавателю Латвийской музыкальной академии Марису Купчсу. Его обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам.

Несмотря на пугающие новости об остановке строительства Rail Baltica, основную трассу в Латвии начнут сооружать уже весной.

NEPLP закрыл доступ еще к семи российским сайтам из-за прокремлевской проаганды. Среди них - администрации нескольких регионов и газета "Деловой Петербург".

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